I FISIOTERAPISTI SALERNITANI INCONTRANO GLI UTENTI IN TUTTA LA PROVINCIA IL CALENDARIO

I fisioterapisti salernitani incontrano nella loro sede i cittadini nell’ambito delle iniziative programmate per la giornata mondiale della loro professione che cade l’8 settembre. Il programma di iniziative organizzato con l’ ordine dei fisioterapisti di Salerno in prevede l’11 settembre un incontro con la cittadinanza dalle ore 1800 alle 20.00 nella sede salernitana di via Lanzalone, 12. Il consiglio direttivo, unitamente al gruppo di lavoro, sarà disponibile a informare i cittadini sulla gestione del dolore artrosico in tutti i luoghi di vita.

“L’11 settembre, sottolinea la presidente Maria Consiglia Calabrese, per noi è davvero importante: è un’ulteriore occasione per celebrare la fisioterapia, le battaglie dei nostri pazienti e anche i successi e la loro fiducia”. Le attività si concluderanno a Piaggine il 7 ottobre con un incontro fra fioterapisti ed utenti del Cilento collinare”.

