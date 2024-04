IL 4 APRILE DEL 2014 NASCEVA AGROPOLINEWS.IT OGGI SONO 10 ANNI

Il 4 aprile del 2014 giusto 10 anni fa, nei locali e nella sede di Libertà di Stampa, da un’idea di Feliciano Torrusio e Domenico Amato nasceva www.agropolinews.it. In precedenza si chiamava www.agropolilive.com. Due amici oltre che fratelli i quali fornirono un’idea in quel momento molto determinante nel trasformare le notizie periodiche in quelle attuali e live. Dopo 10 anni il sito è entrato a far parte integrante della vita quotidiana di tantissimi che ogni giorno lo vanno a cercare e consultare. Questa è la gratificazione più grande. Sergio Vessicchio

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...