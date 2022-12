IL SAN MARZANO E’ FORTE,L’AGROPOLI S’ARRENDE 0-2

Troppo forte il San Marzano ha meritato di vincere la partita di campionato infrasettimanale con l’Agropoli. Allunga in classifica la formazione allenata da Franco Fabiano. I delfini di un mese e mezzo fa non avrebbero perso è certo, la partita dell’andata di coppa Italia quando persero per due papere di Paparella dopo essere andati in vantaggio, o al ritorno quando solo l’arbitro Ambrosino (guada qua) ha tenuto il San Marzano in partita regalandogli la qualificazione. A mercato aperto, con l’Agropoli ormai smantellato, una guerra interna, il San Marzano ha meritato di vincere nettamente, Lo 0-2 è un risultato stretto per il San Marzano, un 5-0 sarebbe stato ancora più giusto. Non c’è stata partita. Sin dalle prime battute gli ospiti hanno dimostrato di voler l’intera posta in palio e l’hanno ottenuta martellando i delfini fino a colpire una traversa con Montoro e poco dopo sempre con i regali forniti dall’Agropoli con la ripartenza dal basso un obbrorio tecnico e tattico che porta a chiunque la effettua a risultati sportivi devastanti. E proprio per una delle tante palle date agli avversari con la costruzione dal basso gli ospiti trovano rigore e vantaggio. Esposito va sul dischetto e porta i suoi in vantaggio. La reazione dell’Agropoli è poco incisiva e si concretizza in tre circostanze entrambe con Arevalo il quale prima sfiora il vantaggio con un tiro forte dalla distanza, poi con una palommella particolare e poi impegna il portiere dopo una giocata strappa applausi e un tiro fortissimo. Nella ripresa i delfini partono bene con nuove forze in campo, il San Marzano gestisce da squadra sorniona, fa sfogare l’Agropoli e mentre sembra sulle gambe riprende a fare la gara, Paparella tiene in piedi la squadra con interventi precisi e attenti, è stato il migliore in campo, si eleva da campione su Esposito facendo una parata bellissima, evita il 2-0 in più circostanze e non può fare altro sul 2-0, una carambola che porta Velotti a chiudere definitivamente la partita. Campionato finito? Forse si anche se con un cambio di modulo, un fisso 3-5-2 e qualche nuovo acquisto può ridare l’Agropoli la forza e lo slancio per fare la rimonta e di rimonte l’Agropoli se ne intende. Sergio Vessicchio

LE PAGELLE

Paparella 8 il migliore in campo, matura di giorno in giorno, è pronto, deciso, cattivo, sempre concentrato, sta crescendo molto, oggi avrebbe meritato 10 se non avesse propiziato il goal del vantaggio ospite per incaponirsi a far partire il gioco dal basso e costringendo i suoi compagni ad una a regalare le palle agli avversa.

Pollio sv l’allenatroe è stato costretto a toglierlo subito, ha iniziato male e stava per finire peggio ma con lui in campo il risultato era 0-0.(Maiese 4 )Mattia improponibile nel ruolo in cui lo fa giocare l’allenatore.

Maiese D 6 un solo tempo ma ad altissimi livelli, ha coperto benissimo, mai in difficoltà se non allo scadere dl primom tempo quandom meritava il rosso per un fallo su Camara e l’allenatore ha fatto bene a tenerlo negli spogliatoi.

Padovano 5 sbattuto da una parte all’altra del campo nopn ha dato il suo solito contributo.

Follera 5 ha fatto quanto ha potuto ma la difesa oggi ha grandi responsabilità perchè ha concesso agli avversari tutte le occasioni possibili.

Pastore 5 ancor lui irriconoscibile in special modo per la manovradal basso, in quel momento l’Agropoli ha perso la partita.

Arevalo 7 strepitoso, le uniche azioni le ha fatte lui e ha fatto vedere delle cose anche in mezzo al campo che nel dilettanti solitamente non si vedono

Santonicola 6,5 un buon primo tempo il suo poi è stato ssotituito,

Margiotta 5 pochi palloni giocabile paga la mancanza di gioco e un modulo da mettere nel cestino.

Natiello 6,5 sta crescendo, ha fatto fatica sulla pressione ospite ma ha fatto vedere spunti importanti.

De Sio 6 rompe il gioco avversario con precisione, poi è costretto a fare l’esterno basso ma il giocatore c’è e si vede.

Mi piace: Mi piace Caricamento...