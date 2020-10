Esordio al “Carrano” per la Polisportiva Santa Maria con un poker di

pregevole fattura. La squadra di mister Esposito liquida con un secco 4

a 0 il Rotonda, reduce dalla vittoria all’esordio stagionale contro il

Troina. I cilentani riscattano la sconfitta contro la Gelbison e

guadagnano i primi tre della storia giallorossa in serie D. Inizio

tremendo della Polisportiva che segna tre reti in sedici minuti, dando

subito un indirizzo ben preciso al match del “Carrano”. I padroni di

casa, infatti, la sbloccano subito con bomber Maggio, due reti in

altrettante partite, che con un colpo di testa supera Siani. Giallorossi

vicini al raddoppio al 7’ con un calcio piazzato di Ragosta che sfiora

l’incrocio dei pali. Inizio del match di completa marca giallorossa e

raddoppio servito al 13’ con Arcangelo Ragosta che raccoglie l’assist,

secondo di giornata per Capozzoli, e firma il 2 a 0. E’ un uragano la

Polisportiva Santa Maria che si abbatte ancora una volta sui lucani al

16’ con Capozzoli che finalizza un’altra splendida azione della ciurma

giallorossa. Primo acuto dei biancoverdi con il temibile Diop che sfiora

con un piattone il palo alla destra di Polverino. Poco prima della

mezzora, Capozzoli potrebbe firmare il poker da calcio piazzato,

trovando però i pugni di Siani. Diop, alla mezz’ora, va in rete, ma

l’arbitro ferma tutto per posizione irregolare del calciatore del

Rotonda. I lucani salgono con il baricentro nella seconda parte del

primo tempo, ma la retroguardia cilentana non soffre particolari patemi.

La ripresa comincia con lo stesso copione del primo tempo: timido è però

il colpo di testa del 2003 Pietro Citro al terzo giro di lancette. Al

6’, i lucani provano a riaprire la partita con un calcio di punizione di

Ruggiero, che esce d’un soffio. Al quarto d’ora, il neo entrato Fioretti

sfiora un eurogol calciando al volo dall’out di destra. Nel momento

migliore dei lucani, i padroni di casa calano il poker con Maggio,

doppietta per il bomber dei cilentani, che con un guizzo sugli sviluppi

di un calcio d’angolo supera Siani. Al 28’ Dentice, entrato in campo

nella ripresa, spedisce sul fondo la sfera al termine di un’azione

partita dai piedi di Tandara. Al 34’ esordio in serie D per il

calciatore della cantera giallorossa, Lorenzo Della Torre. Nel finale di

gara, il Rotonda resta in inferiorità numerica per un doppio giallo a

Formicola. I cilentani sfiorano anche la quinta rete con Romano che però

calcia altissimo sopra la traversa. Per il resto, non succede nulla di

particolare e la Polisportiva Santa Maria può brindare l’esordio

casalingo con i tre punti.

IL TABELLINO

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Polcerino; Pastore, Campanella,

Lambiase; Bozzaotre (11’ st Romano), Citro (34’ st Della Torre), Maio,

Konios; Capozzoli (11’ st Dentice), Maggio (28’ st D’Angolo), Ragosta

(21’ st Tandara). All. Esposito.

Rotonda (4-4-2): Siani; Stornaiuolo, Crispino, Sanzone, Alfano;

Boscaglia (6’ st Ventola), Petricciuolo (6’ st Formicola), Tuninetti,

Ruggiero; Diop (19’ st Ferreira), Goretta (14’ st Fioretti). All.

Pascuzzo.

Arbitro: Mattia Nigro di Prato (Schirinzi-Spagnolo)

Reti: 5’ pt e 18’ st Maggio (PSM), 13’ pt Ragosta (PSM), 16’ pt

Capozzoli (PSM)

Note: gara a porte chiuse, giornata soleggiata: Espulsi: 38’ st

Formicola per doppia ammonizione. Ammoniti: Ragosta, Pastore, Maio,

Romano, Sanzone, Ruggiero. Calci d’angolo: 2-2. Recuperi: 1’ pt e 5’ st