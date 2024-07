IL SINDACO MUTALIPASSI FRENA LE AMBIZIONI DELL’US AGROPOLI E SI METTE DI TRAVERSO SULLA COMPOSIZIONE DELLA NUOVA SOCIETA’ E’ UNA VERGOGNA

L’iscrizione è stata regolarmente pagata dal presidente Nicola Volpe e l’Agropoli sarà, come previsto, regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di eccellenza che si annuncia particolarmente caldo se si considera che tornano squadre come Battipagliese ed Ebolitana e la Polisportiva Santa Maria. In questo contesto i noti imprenditori molto conosciuti e ben disposti Mondelli e Ferrigno vogliono investire nella squadra e hanno trovato anche il consenso di Nicola Volpe non più trattenuto da Cerruti che si è detto disponibile a continuare a pagare i debiti con il fisco e a dare un contributo, ha già fatto tantissimo per l’Agropoli ed è sempre a disposizione. Il sindaco davanti alle richieste di Mondelli e Ferrigno, non avendo capito l’importanza dell’Agropoli nella sua ignoranza e dal suo poco legame nella città, la mette suo piano politico e perde tempo dicendo a Mondelli e il suo gruppo che ci sono anche altri imprenditori che vorrebbero entrare ma a quanto pare sono alcuni soliti noti che non hanno mai messo un euro nella squadra, dei “piatti vacanti” utilizzati dal sindaco per dare la squadra a Mondelli.

L’Agropoli utilizzato per meri scopi politici come lo stadio sul quel si fanno le campagne elettorali visto che si da alle società piene di atleti e genitori e poi si bussa alla porta per i voti. Se si considera che dietro il sindaco c’è anche Gennaro Russo il consigliere comunale pluri accontentato il quale come è ben noto nel corso degli anni ha sempre creato azione di disturbo all’Agropoli, guadagna con la scuola calcio e ha costruito un impero edilizio e ottenuto posti di lavoro per i suoi parenti ma rompe sempre le scatole perchè è lui che vorrebbe avere in mano l’Agropoli il quadro è completo . In questa situazione l’Agropoli non ha società, non ha date per partire per la preparazione e non ha nemmeno il campo bloccato dal sindaco per i suoi interessi politici mentre la preparazione già dovrebbe cominciare perchè incombe la coppa Italia e il campionato mentre il sindaco perde tempo invece di affrettare i tempi e si pone come la rovina totale dell’Agropoli. Poi si lamentano che la gente si sta allontanando dall’Agropoli ma davanti a questo film già visto tfosi e sportivi cosa devono fare. Il sindaco si sa che deve fare, deve vergognarsi.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...