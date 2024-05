IL VIRGINIA GROUP INVITA IL PAPA AD AGROPOLI E IL SANTO PADRE BENEDICE LE LORO ATTIVITA’ ANTONUCCI RICEVUTO IN VATICANO

Massimo Antonucci in rappresentanza del gruppo Virginia Group presieduto dall’avvocato Giampaolo Pacifico questa mattina ha omaggiato il Santo Padre dell’invito ufficiale ad Agropoli. Sua santità è stato molto lieto di ricevere l’invito al quale difficilmente potrà rispondere, si è intrattenuto com massimo Antnucci come dimostrano le foto e anche se da lontano ha benedetto le attività del gruppo AURORA RESTAURANT -LOUNGE RESTAURANT,SCIUE’ SCIUE’ PERCOR A NERA-GOCCE DI SCIUE’. “E’ stata un’esperienza bellissima -afferma massimo Antonucci- emozionante. Il santo padre difficilmente potrà aderire all’invito ma la sua benedezione ci fa ben sperare per le nostre attività, abato apriremo in piazza della mercanzia le altre tre attività e siamo certi di dare alla città e alla clientela quanto ci viene richiesto”

