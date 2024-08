IMBARCAZIONE PRENDE FUOCO A PUNTA LICOSA

In fiamme un’imbarcazione da diporto, di grandi dimensioni, nelle acque del Cilento. Precisamente, il mayday è stato lanciato a 5 miglia da Punta Licosa (nella foto). Tempestivo l’intervento della guardia costiera di Agropoli che, agl’ordini del comandante Alessio Manca, ha tratto in salvo due diportisti a bordo. Per cause ancora da accertare, il natante a motore di 21 metri ha preso improvvisamente fuoco, costringendo i due occupanti a chiedere l’intervento del 1530. In pochi minuti è arrivata sul luogo dell’incidente, a circa 8 miglia dal porto di Agropoli, la motovedetta CP855 della Capitaneria di porto agropolese, che ha tratto in salvo le due persone, visibilmente spaventate, ma fortunatamente in buono stato di salute. Nonostante le tempestive operazioni di spegnimento, la barca è affondata adagiandosi sul fondale marino ad una profondità di 102 metri. In azione i mezzi di disinquinamento da idrocarburi della società privata Castalia, allertata dalla Guardia Costiera.Fonte stiletv

