IMMACOLATA IL TRACOLLO DI AGROPOLI, GENTE PAESTUM BATTIPAGLIA E SALERNO

Il giorno dell’Immacolata ad Agropoli hanno goduto solo coloro che sui patrimoni pubblici incassano danari e cioè i truffaldini della casa di babbo natale i quali in connivenza con Mutalipassi faccia gialla, i funzionari del municipio e tuti coloro che si prendono soldi sottobanco per tenere su il progetto in piedi. Una vergogna assoluta, strade vuote, negozi vuoti, bar che fanno la fame in mezzo Agropoli perchè la gente va al centro storico spende una barca di soldi per accontentare i bambini e non lascia altri soldi in città. A capaccio Paestum dove Franco Alfieri ha acceso l’albero in piazza, Nel Paestum Christmans, clicca qua, e vicino ai templi grande affluenza come a Battipaglia ma in special modo a Salerno grandi pienoni. Una vergogna assoluta per Agropoli che batte la fiacca e segna il passo. La città ieri era completamente vuota nonostante i bed e breakfast quasi tutti pieni, le case vacanze affittate. In altre epoche i turisti affollavano la città ad ogni giorno di festa ma non solo. Una vergogna inaudita solo perchè Agropoli deve puntare su una manifestazione non organizzata dal comune e che non fa il bene del municipio ne della città. La casa di babbo natale è nociva per la città di Agropoli perchè assorbe tutti i soldi visti i prezzi salatissimi per entrare, il sindaco deve vergognarsi nell’ andare a ripetere lo schifo dello scorso anno non tanto per la proposta anche apprezzabile se aperta gratis e quindi di appoggio a tutta la città organizzata dal comune ma per l’isolamento di Agropoli rispetto al turismo invernale. Il babà natale è un danno enorme alla città di Agropoli perchè vengono sfruttati il borgo antico, il castello, gli scaloni per l’interesse di qualche persona, due o tre i quali intascano fior di quattrini mettendo la città a nudo. Salerno la fa da padrona in questo cotesto con le luci di artista anche se indebolite rispetto al passato, Paestum vince qualsiasi tipo di confronto sia per le proposte al tabacchificio c’è il Paestum Christmans molto bello e pieno di iniziative. Il gioco di luci di Battipaglia ha il compito di non far scapapre la gente verso Paestum e verso Salerno.

I COMMERCIANTI DI AGROPOLI PROTESTANO E SONO SCHIFATI

Non sono organizzati in associazione, non hanno saputo dare una svolta in questi anni e campano alla giornata. Ma non fanno nemmeno una proposta, L’assessore Roberto Apicella il quale sa di commercio, come Mutalipassi sa di calcio, è assessore solo sulla carta, non riesce a combinare niente purtroppo, il funzionario è il comandante della polizia municipale e non può francamente occuparsi anche dei commercianti di Agropoli perchè sono tantissime le cose da fare e per questo motivo il commercio è abbandonato a se stesso. nemmeno le luminarie hanno messo nelle strade più centrali di Agropoli anche se non c’è gente e non ci sono richiami necessari per di più c’è il babà natale il quale assorbe tutto senza nessun ritorno per Agropoli, nessuno a nessun livello. Oltre che devono pagare multe per il suolo pubblico e sono rassegnati a questo schifo di amministrazione mai così controproducente per Agropoli. ma diciamo sempre le stesse cose. Chi pratica lo zoppo impara a zoppicare, e stando vicini a faccia gialla sono diventati tutti faccia gialla, assessori, consiglieri, funzionari. Sergio Vessicchio

