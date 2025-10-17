INAUGURATA AD AGROPOLI LA CASA DELLA CARITÀ “IL BUON SAMARITANO”

Un nuovo luogo di speranza e umanità è nato ad Agropoli, in località Trentova: è stata ufficialmente inaugurata la Casa della Carità “Il Buon Samaritano”, un progetto che si propone di diventare un faro per chi è in difficoltà, offrendo non solo aiuto materiale ma anche ascolto, accoglienza e percorsi di rinascita.

Una risposta concreta ai bisogni del territorio

La struttura nasce con l’obiettivo di affrontare le molteplici fragilità presenti sul territorio, promuovendo un’idea di carità che va oltre l’assistenzialismo. La Casa della Carità vuole offrire opportunità di recupero, reinserimento sociale e riconquista della dignità personale, accompagnando ogni persona in un percorso di crescita e riscatto.

Perché “Il Buon Samaritano”?

Il nome scelto non è casuale: richiama la celebre parabola evangelica del Buon Samaritano, simbolo di un amore che non si ferma davanti alla paura o all’indifferenza. Proprio come il samaritano che si ferma a soccorrere il viandante ferito, questa Casa vuole rappresentare un luogo dove ci si prende cura dell’altro, dove si curano le ferite – materiali e spirituali – e dove si costruisce insieme un nuovo cammino.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...