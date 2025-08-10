INAUGURATA L’ASD AGROPOLI
Il 9 agosto alle 16.00 è stata inaugurata la sede dell’associazione “nuova asd Agropoli” alla presenza del sindaco Roberto Mutalipassi che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di tali organismi che sicuramente contribuiscono a fornire un’eccellente immagine della città di Agropoli, sottolineando come la sua amministrazione sia impegnata a promuovere tali aggregazioni.
L’associazione si propone la divulgazione del gioco degli scacchi ad ogni livello con l’auspicio di poter contribuire a rendere Agropoli un centro di interesse non solo turistico ma anche culturale.
