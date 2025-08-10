11 Agosto 2025

INAUGURATA L’ASD AGROPOLI

admin 10 Agosto 2025

Il 9 agosto alle 16.00 è stata inaugurata la sede dell’associazione “nuova asd Agropoli” alla presenza del sindaco Roberto Mutalipassi che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di tali organismi che sicuramente contribuiscono a fornire un’eccellente immagine della città di Agropoli, sottolineando come la sua amministrazione sia impegnata a promuovere tali aggregazioni.


L’associazione si propone la divulgazione del gioco degli scacchi ad ogni livello con l’auspicio di poter contribuire a rendere Agropoli un centro di interesse non solo turistico ma anche culturale.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

Madonna delle Grazie

AGROPOLI,VIGILIA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE PROCESSIONE PER I QUARTIERI

admin 10 Agosto 2025

AGROPOLI, NUOVA LINEA PER IL METRO’ DEL MARE

admin 9 Agosto 2025
Ospedale

AGROPOLI, MAESTOSA MANIFESTAZIONE PRO OSPEDALE LA CITTA’ SI BLOCCA I POLITICI ASCOLTINO

admin 9 Agosto 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

c0a60817-cd49-492d-a2ba-8eb29a3c4a21

INAUGURATA L’ASD AGROPOLI

admin 10 Agosto 2025
Salvatore 1

MONTECORVINO ROVELLA, A GAURO SI RINNOVA LA FEDE PER IL SALVATORE PROCESSIONE IN MONTAGNA E GRANDE FEDE

admin 10 Agosto 2025
Madonna delle Grazie

AGROPOLI,VIGILIA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE PROCESSIONE PER I QUARTIERI

admin 10 Agosto 2025
CRONACA

CICERALE,ESPLOSIONE OPERAIO USTIONATO IN FABRICA

admin 9 Agosto 2025
CRONACA

AGROPOLI, NUOVA LINEA PER IL METRO’ DEL MARE

admin 9 Agosto 2025