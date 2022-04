Roccarainola – New Basket Agropoli Paestum Importante vittoria esterna dei delfini contro Roccarainola. La New Basket con questo successo arriva a 18 punti in classifica (10° posto ) a pari punteggio con New Caserta Basket con 3 partite da recuperare rispetto alle altre squadre. I cilentani guidati dal coach Lenzi, che ha sostituito coach Lepre in settimana, hanno conquistato 2 punti importanti con una prova di grande sacrificio e intensità dei ragazzi su un campo difficile. Da segnalare le prove di capitan Borrelli, autore di 23 punti, e Farese, protagonista di una prestazione completa in entrambe le fasi di gioco, sostituendo anche Pekic, infortunatosi durante il 3° quarto di gioco dopo aver realizzato 17 punti. Dopo un periodo difficile, la New Basket torna alla vittoria con il punteggio di 60-74 e si prepara al meglio per il tour de force settimanale in cui sarà impegnata mercoledì 6 Aprile in trasferta contro Bim Bum Rende e domenica 10 aprile in casa contro BC Irpinia.

Queste le parole di coach Lenzi a fine match: ”Era una partita importantissima per la classifica e per il momento difficile. La squadra ha disputato una grandissima gara sia col cuore che con la testa. Abbiamo dimostrato grande tecnica, grinta e cattiveria agonistica. Vittoria ancora più importante se si considera che per metà gara abbiamo giocato senza Pekic, giocatore fondamentale per noi. Concludo dedicando questa vittoria al presidente Angelo Farese e a tutta la società. Ora testa a Rende, altro match fondamentale per sperare nei playoff”.

Tabellini

Roccarainola Canale, Moccia 12, Sipraga 3, Canestrari 23, Auriemma 18, Errico 1, Marchese , Falco 1, Mezavilks Coach: Liquori

New Basket Agropoli Paestum Pekic 17, Farese 10, Borrelli 13, Dell’Omo 9, Norci, Mavric 16, D’Urzo, 3 Cesarulo, Marotta, Niang 6 Coach: Lenzi