LA SALERNITANA RIPARTE CON UNA VITTORIA

Il gol c’è, la vittoria pure. Contava quello: Knezovic su rigore e la Salernitana tiene il passo delle altre big. Il resto lascia dubbi e sospiri: difetti di gestione, la Salernitana non dosa i ritmi, non sempre ha il pallino in mano, non chiude la partita. Raffaele dovrà lavorare innanzitutto su questo aspetto, che solitamente si migliora non solo attraverso il lavoro ma pure tramite le caratteristiche di giocatori che dovranno arrivare. Poi c’è la novità del Football Video Support. A furia di rivedere tutto al monitor, pure su segnalazione delle squadre, il recupero è diventato extralarge: 19 minuti in totale, 9 nel primo tempo e 8 nel secondo. Bisognerà abituarsi alle maratone.

Il modulo è quello consueto: l’assalto della Salernitana al campionato e al Siracusa comincia con il 3-5-2 ma con interpreti diversi. C’è Golemic al centro della retroguardia e Matino gioca sul centrosinistra. A destra Coppolaro. Il duttile Cabianca è il quinto a destra, al posto di Achik. Knezovic vince il ballottaggio su Varone in mediana e Liguori è l’attaccante di movimento, al posto di Ferrari (prima della partita, l’argentino consegna fiori sotto il settore Distinti, per ricordare Vincenzo Bove, tifoso granata prematuramente scomparso). Il Siracusa ha quattro-giocatori-quattro in panchina: insieme a Catena, classe 2004, ci sono tre ragazzi del 2007. Il Catania chiama: 6-0 al Foggia. La Salernitana risponde

La cronaca

Al 4′, subito l’occasione che può sbloccare il risultato. Verticalizzazione per Knezovic, che è lesto ad inserirsi ed a procurarsi lo stop a seguire. Può far gol comodamente battendo a rete ma sulla traiettoria ma pure Inglese, che è in fuorigioco, si interessa all’azione, sorpassa il compagno e infila di piatto destro alle spalle di Farroni. L’arbitro annulla su segnalazione dell’assistente. Dopo circa un minuto e mezzo, conferma anche il Var (in questo caso, c’è già revisione dell’arbitro e del quarto uomo, senza la chiamata della Salernitana). I granata sono superiori per cifra tecnica e tenuta del campo, però il Siracusa ha un guizzo al 14′: gli aretusei sfondano sulla propria destra, dove gioca Matino da adattato e Villa spesso un passo avanti, e mandano al tiro Puzone. Il suo diagonale si spegne a un metro dal palo destro di Donnarumma. La Salernitana si riaffaccia nella metà campo avversaria al 17′. Capomaggio guadagna il calcio d’angolo, lo batte Knezovic, sponda di Golemic per Inglese che anticipa l’avversario ma gli fa difetto la mira: tiro alto. Il Siracusa gioca con la difesa molto alta ed è un invito a nozze per la squadra di Raffaele. Come al 20′, quando Cabianca slalomeggia, va in percussione ma sbaglia la scelta: anziché servire Villa, smarcato a sinistra, sceglie la soluzione centrale per Inglese, che è in fuorigioco. Ma senza il conforto delle “righe” del campo, come in serie A e B dove ci sono più telecamere a disposizione, occorrono circa due minuti per confermare la decisione.

L’episodio chiave

Al 31′, la Salernitana si avvale del Fvs, Football Video Support. Il responsabile arbitrale, Pagnotta, comunica ad Avella, addetto all’arbitro, la trattenuta su Capomnaggio in area, ad opera di Ba. Il club granata decide la prima card e fa bene. Raffaele ruota il dito e richiama l’attenzione del quarto uomo e quindi dell’arbitro Di Loreto, che al monitor conferma la richiesta della Salernitana. Calcio di rigore. Sul dischetto, dopo l’errore di coppa Italia, non c’è Inglese ma Knezovic, giovane vecchio. Ha già il pallone sotto il braccio, ancor prima che il direttore di gara indichi il dischetto. Conclusione di sinistro potente e precisa, rasoterra, indirizzata al palo sinistro: granata in vantaggio al 35′. La Salernitana è sempre un po’ sbilanciata sul proprio centro sinistra e De Boer si fa prendere spesso di infilata, complice pure la scarsa copertura di Villa. Così il Siracusa prende coraggio e dapprima Contini “rischia” il pareggio – abile Golemic in chiusura -, poi Limonelli alza la mira con una conclusione di prima intenzione. Nel frattempo la conseguenza delle numerose revisioni è il maxi recupero concesso nel primo tempo: nove minuti.

La ripresa

Raffaele ha un giocatore promesso sposo del Pafos, che è Legowski. Però ha bisogno di maggiore filtro a centrocampo e lo inserisce al posto di Knezovic. Poi c’è Achik al posto di Liguori. Ma al 5′ gioca il jolly anche il Siracusa: ruota il dito Turati, chiede il calcio di rigore per spinta di Golemic su Ba. Dopo alcuni minuti con il cuore in gola, Di Loreto nega il rigore e il Siracusa “brucia” la sua prima card. Scampato il pericolo, la Salernitana non si desta, anzi resta monocorde e contratta a metà campo. Legowski è mediano a tutti gli effetti e non mezzala da cambio passo. Raffaele sterza spendendo l’altro cambio: Varone per De Boer, già in ombra nel primo tempo. Una furbata di Achik – punizione battuta sul primo palo, affrettata per sorprendere il portiere al 21′ – precede di qualche istante l’ingresso in campo di Ferrari al posto di Inglese. Dopo il quarto gol della serata annullato per fuorigioco, stavolta a Ferrari, la giocata di fino di Capomaggio – interno destro carico di effetto, pallone indirizzato al sette – è la gemma della serata che meriterebbe miglior sorte. Poi sull’asse tutto argentino Capomaggio-Ferrari con lob del centrocampista e attacco alla profondità del centravanti viene costruita la palla gol più importante della ripresa. Ferrari, però, perde il tempo della battuta a rete e si fa rimpallare dal Siracusa. Ancora brividi, perché la Salernitana non chiude la partita e il Siracusa, sfruttando i continui cali d’intensità da parte dei granata, si distende pericolosamente in contropiede. Come al 28′ quando Golemic deve ricorrere al fallo (cartellino giallo) per evitare guai peggiori e stroncare sul nasce l’azione pericolosa degli ospiti. I granata sono in evidente difficoltà: perdono dinamismo e distanze a centrocampo, lasciano ancora l’iniziativa al Siracusa. Di Paolo fila via (ancora) a Villa, sposta il pallone sul sinistro e grazia Donnarumma con un tiro impreciso al 29′. Accade anche al 31′ con il tiro cross di Limonelli. Finisce anche la partita di Golemic (32′), a corto di energie. Raffaele lo sostituisce con Ubani. Terzetto difensivo ridisegnato: Cabianca, Coppolaro, Matino.

La svolta

Nel momento di maggiore pressione del Siracusa, gli aretusei si fanno male da soli. Limonelli atterra Capomaggio lanciato a rete. Fallo da ultimo uomo: espulsione. O no? Il Siracusa gioca la seconda card e chiede la revisione in FvS. Niente da fare: decisione confermata, Salernitana in superiorità numerica. Undici contro dieci, su assist di Varone, Achik defilato a sinistra spreca ancora il gol del possibile 2-0. Niente da fare neppure in pieno recupero: tiro del marocchino, da destra, Farroni ci arriva con la punta delle dita.

