LA SV SPORT MANAGEMENT SI SPACCA SULL’US AGROPOLI E VALENTINO VIVIANI SE NE VA

La sv sport management negli ultimi anni è cresciuta a dismisura con il calcio giovanile e la coppia Valentino Viviani – Stefano Squitieri , atipica e apparentemente controversa per la differenza di vedute e di caratteri, ha retto moltissimo fino ad arrivare ad ottenere da Franco Alfieri e Mutalipassi addirittura l’Us Agropoli soluzione politica per non darla alla coppia Mondelli- Ferrigno per ordine proprio di Alfieri come ha dichiarato a più riprese Nicola Volpe. Hanno preso un ottimo allenatore, Ferullo, hanno avviato gli allenamenti con il direttore tecnico bravissimo e autorevole Rosario Cerminara esperto, capace e perbene ma all’improvviso la rottura, un temporale di ferragosto atteso per il caldo ma inatteso per la coppia Viviani-Squitieri che sembrava inossidabile. Lo strappo negli ultimi giorni proprio sull’Agropoli. In nottata la decisione maturata dopo l’ennesimo litigio tra i due anche se all’esterno non era trapelato nulla e tutto sembrava andare per la strada giusta.

IL COMUNICATO UFFICIALE DI VALENTINO VIVIANI

“A partire dalla data odierna comunico il mio disimpegno ufficiale dalla società US Agropoli per incompatibilità con i sign.ri Stefano Squitieri e il club manager Rosario Cerminara. Alla società tutta e all’intero staff tecnico, nonché all’intero gruppo squadra, faccio il mio personale in bocca al lupo per la stagione che verrà augurandogli ogni bene sia in ambito calcistico che personale. Ringrazio, inoltre, il sindaco Roberto Mutalipassi e la giunta comunale per la fiducia accordatami.

Contestualmente si comunica l’interruzione dei rapporti professionali con il sign. Stefano Squitieri sia per quanto riguarda la SV Sport Management srls che per la SV Football Academy.

Ci si riserva di adire penalmente le sedi preposte in caso di dichiarazioni o informazioni fuorvianti, lesive dell’immagine e della professionalità del sottoscritto, o non rispondenti al vero.”

17/08/2024 Valentino Viviani

A questo punto cosa succederà è difficile capirlo. Ieri abbiamo parlato con Rosario Cerminara prima che lo strappo sarebbe emerso e ci ha detto che tutto va avanti regolarmente e di contare sull’aiuto e il sostegno di tutti esaltando la figura dell’allenatore Ferullo. Staremo a vedere, sta di fatto che questa rottura proprio alla vigilia della stagione non ci voleva proprio.

