LA VELA GIOVANILE ITALIANA RITORNA AD AGROPOLI CONIL TROFEO OPTIMIST ITALIA mi KINDER JOY OF MOVING

Il campo di regata di Agropoli, dal 12 al 14 Aprile ospiterà la seconda tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, regata valida anche come seconda tappa del Circuito Optisud.

Un appuntamento della vela giovanile italiana che premia un campo di regata emergente e che rafforza la capacità organizzativa di un sistema velico campano pronto a nuove propo-ste organizzative condivise con il territorio.

Ad Agropoli saranno oltre 300 i timonieri in regata, di età compresa tra 9 e 15 anni, con la Lega Navale di Agropoli impegnata in un’organizzazione complessa coordinata dal Comi-tato Regionale FIV e con il pieno coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli.

Tre giorni di grande spettacolo, con il porto di Agropoli che si trasformerà in un vero e proprio villaggio sportivo, con numerose iniziative che accompagneranno le regate, dando continuità alla collaborazione con il Giffoni Film Festival, ai progetti sociali Kinder ed alle iniziative messe in campo dalla Federazione Italiana Vela sulle tematiche ambientali e sull’accessibilità allo sport velico.



Una sfida sportiva ormai già in pieno svolgimento che coinvolge e valorizza il territorio con il Comune che da subito ha sostenuto la candidatura della locale Sezione della Lega Navale e la Capitaneria di Porto pronta a garantire supporto e sicurezza agli eventi ospitati nell’area portuale.

Nella giornata di ieri, la Lega Navale di Agropoli ha acquisito il primo via libera al progetto organizzativo, siglato nel corso della visita dei dirigenti della Federazione Italiana Vela con il Presidente V Zona Francesco Lo Schiavo, il Consigliere Roberto Miraglia ed il Con-sigliere Nazionale Antonietta De Falco e dell’Associazione Italiana Classe Optimist, con il Segretario Nazionale Walter Cavallucci.

A guidare la delegazione, il Presidente della Lega Navale Italiana di Agropoli Alessio della Torre che, dopo l’incontro in Comune con il Sindaco Roberto Mutalipassi, ha mostrato gli ampi spazi dell’area portuale, accompagnato dal Comandante del Porto T.V. Alessio Manca e dall’Assessore con delega al Mare e Porto Giuseppe Di Filippo.

Alcune info sulla regata

Il Circuito Kinder Joy of moving, per la prima volta in Campania, con la vela insegna ad amare il mare, coltiva il rispetto, il lavoro di squadra e il confronto : questi sono gli elementi del progetto Kinder Joy of moving che sostiene e sponsorizza molte iniziative legate al mondo della vela e soprattutto alla Classe Optimist, la deriva più adatta per i giovani esordienti.

Il Trofeo Optimist Kinder Joy of moving, un circuito di cinque tappe che tocca luoghi affa-scinanti della penisola italiana, vede ogni anno la partecipazione di centinaia di giovani ve-listi.

Nel 2024 le 5 tappe saranno:

Passignano sul Trasimeno (PG) – 8 – 10 Marzo 2024 I Tappa

Agropoli (SA) – 12 – 14 Aprile 2024 II Tappa

Villasimius (CA) – 24 – 26 Maggio 2024 III Tappa

Rimini – 26 – 28 Luglio 2024 IV Tappa

Dongo (CO) – 20 – 22 Settembre 2024 V Tappa

Il Circuito OptiSud è un circuito promozionale di regate riservato alla classe Optimist, promosso dai presidenti pro-tempore delle Zone FIV IV-Lazio, V-Campania, VI-Calabria e Basilicata, VIII–Puglia e IX–Abruzzo e Molise che ne costituiscono il Comitato Promotore. Che già in altre occasioni ha toccato localitò campane come Napoli, Castellammare di Stabia e Vico Equense.

Il Trofeo OptiSud ha come obiettivo quello di favorire la diffusione dell’attività giovanile nel Centro Sud d’Italia della classe Optimist, incentivando il confronto sociale e tecnico fra gli atleti provenienti da tale area geografica.

Le Tappe del Circuito 2024 saranno

Crotone 9-13 febbraio 2024

Agropoli 12-14 aprile 2024

Formia (LT) 11-12 maggio 2024

