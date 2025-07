L’AEREOPORTO DI SALERNO SI CHIAMA UFFICIALMENTE SALERNO-COSTA D’AMALFI E DEL CILENTO

L’aeroporto di Salerno si chiama ufficialmente “Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento”, ma quella che doveva essere una cerimonia di festa si è trasformata in un’arena di scontro politico tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sottosegretario alle Infrastrutture Antonio Iannone. La nuova denominazione è stata ufficializzata con la firma dell’ordinanza da parte di Carlo Marfisi, Direttore Territoriale Campania di ENAC, durante una cerimonia nella sala imbarchi dello scalo.

Le polemiche sulla denominazione

La nuova denominazione, promossa dal governo Meloni e in particolare dal sottosegretario Iannone, intende valorizzare anche la costa cilentana oltre alla già nota Costa d’Amalfi. Gesac ha definito la scelta “fortemente simbolica e strategica, che punta a valorizzare un territorio di straordinaria bellezza paesaggistica e culturale”. Ma per il governatore De Luca non è abbastanza: “Sono contento che ci sia anche questa denominazione allargata. Credo che dovremmo allargarla ancora di più perché non mi pare corretto avere la sola denominazione del Cilento, visto che Cilento e Vallo di Diano sono due zone che fanno parte del Parco nazionale del Cilento”, ha dichiarato a margine della cerimonia. “Propongo che si allunghi la denominazione anche al Vallo di Diano. Siccome capisco che non è una denominazione commerciale, alla fine si parlerà di aeroporto di Salerno, propongo anche di aggiungere alla denominazione Agro Sarnese Nocerino, che è la zona più densamente popolata della nostra provincia. Così in qualche modo completiamo l’immagine di identità territoriale”.

La proposta di De Luca: intitolare lo scalo ad Alfonso Gatto

De Luca ha anche proposto di intitolare l’aeroporto al poeta Alfonso Gatto, “la personalità culturale più importante della provincia”, lanciando una stoccata all’Enac: “L’Enac deve ricordare che l’aeroporto c’è grazie alla Regione Campania, non agli oppositori di targhe”. Il governatore ha poi sottolineato come sia mancata anche Paestum nella nuova denominazione. La replica di Iannone non si è fatta attendere ed è stata al vetriolo: “Io mi meraviglio di alcune polemiche che sono state fatte perché credo che si restituisce dignità ad un territorio che la doveva già avere. Noi disponiamo di due coste magnifiche e a me sembra che il Cilento ha addirittura più bisogno di promozione rispetto alla Costiera Amalfitana”. Sul tema dell’intitolazione ad Alfonso Gatto, il sottosegretario ha risposto: “Poteva farlo anche prima, così come poteva fare prima, in questi dieci anni, il collegamento dell’aeroporto con la ferrovia. Noi abbiamo bisogno di fare in modo che i turisti da qui possano arrivare velocemente ed economicamente nel Cilento. E invece oggi un turista che arriva qui e prende un taxi per arrivare nel Cilento spende più di taxi che di aereo. Vi sembra possibile?”.

Lo scontro sulle infrastrutture

Iannone ha proseguito nella sua critica: “È troppo facile venire qui a festeggiare compleanni, ad annunciare i numeri e poi dire agli operatori economici ‘organizzatevi perché oggi avete l’aeroporto’. Ma il pubblico che cosa ha fatto in questi 10 anni per la parte sud della provincia? Veramente è una polemica che non capisco non solo del governatore ma anche di qualcuno che per andargli dietro porta in Camera di Commercio questi santoni del marketing che alla fine producono soltanto consulenze ben pagate, con centinaia di migliaia di euro che fanno molta analisi e zero terapia. Io credo che l’intitolazione dell’aeroporto al Cilento porta più di tante consulenze e tanti piani che abbiamo visto per il passato e per il presente”. Nonostante le polemiche, De Luca ha annunciato che la Regione è “impegnata ad investire altri 160 milioni di euro sia per completare l’infrastruttura sia per allungare la metropolitana fino a Battipaglia. Ed è anche questo un obiettivo di grande valore”. Ha anche lanciato un appello ai comuni affinché l’aeroporto diventi strumento per “lavorare di turismo per tutto l’anno”, aggiungendo che “per le aree interne abbiamo fatto quello che non è stato fatto mai, nell’ultimo bando abbiamo investito mezzo miliardo di euro per la viabilità”. Dal canto suo, il sottosegretario Ferrante (Mit) ha definito il cambio di denominazione “un atto concreto di rilancio dello scalo che farà sempre più da volano allo sviluppo turistico, economico e sociale. È il frutto di un percorso che parte da lontano e guarda al futuro, un traguardo storico per il quale ho lavorato con determinazione fin dall’inizio del mio mandato nella consapevolezza delle enormi potenzialità di crescita della provincia salernitana”. Ferrante ha aggiunto: “Questo è un giorno di svolta che rafforza il legame funzionale dell’aeroporto con tutto il territorio provinciale e, includendo nel nome entrambe le aree costiere, ne raddoppia la capacità attrattiva. Mai come in questo caso, l’unione fa la forza”. La deputata salernitana di FdI Imma Vietri ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, definendola “richiesta dai territori, in particolare dalle comunità locali e dalle imprese turistiche della zona sud” e sottolineando la “risposta da parte del Governo Meloni”. Secondo Vietri, dopo “anni di chiacchiere dei governi di centrosinistra, si è intrapresa finalmente la strada giusta per rendere la nostra provincia sempre più competitiva”.

I numeri: in un anno 370mila passeggeri e investimenti per 223 milioni

A un anno esatto dai primi voli di linea, avviati l’11 luglio 2024, l’aeroporto può vantare numeri significativi: 370mila passeggeri trasportati e una rete di 16 destinazioni dirette, di cui 13 internazionali. Tra queste, collegamenti con le principali città europee come Barcellona, Berlino, Londra (Gatwick e Stansted), Parigi Orly e Vienna, servite dai maggiori vettori low cost (easyJet, Ryanair, Volotea, Wizz Air) e da British Airways. Carlo Borgomeo, presidente di Gesac (la società che gestisce lo scalo) e di Assaeroporti, ha sottolineato come questi risultati segnino “la nascita del sistema aeroportuale campano gestito da un unico soggetto in una logica di sistema integrato e complementare”. Un modello che ha consentito investimenti per circa 80 milioni di euro nella prima fase, su un totale programmato di 223 milioni, includendo il prolungamento della pista di volo, il terminal di aviazione generale che sarà completato entro l’anno, e l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco. Il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, ha fornito il contesto più ampio della crescita aeroportuale italiana: “Abbiamo raggiunto per primi il traffico del pre-Covid, abbiamo superato i 220 milioni di passeggeri, basti pensare che la Germania ne ha 120 milioni”. Di Palma ha sottolineato come la valorizzazione dei piccoli aeroporti sia “assolutamente vincente” e come il trasporto aereo nei prossimi anni “raddoppierà: da 4 miliardi si passerà a 8 miliardi di passeggeri”.

—

Aeroporto, “Cilento” entra nella denominazione dello scalo: “Un giorno importante”

https://www.salernotoday.it/cronaca/aeroporto-salerno-cilento-denominazione.html

© SalernoToday

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...