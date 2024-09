L’AGROPOLI A SOLOFRA CERCA PUNTI SALVEZZA SI GIOCA OGGI POMERIGGIO

La partita è in programma alle 15,30 l’Agropoli a Solofra cerca i punti per mettersi nella zona tranquilla della classifica ancora anemica per la formazione di Osvaldo Ferullo. Le assenze sono ancora tante, impossibile il recupero di Luvumba ne avrà un mesetto poco probabile anche quello di Giordano i due attaccanti sono molto bravi e quindi vicino a Margiotta giocherà Romano il match winner della partita scorsa contro la Virtus avellino. I delfini sono un porta girevole, antrano ancora calciatori nuovi nel tentativo di assestare la squadra. Rosario Cervinara sta cercando sul mercato un centrocampista centrale, un play in grado di far girara la squadra.

