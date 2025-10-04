L’AGROPOLI A VALANGA BATTUTA LA JUVENTIDE

Promozione: L’Agropoli rimonta e supera la Juventude Stabia, restando in scia all’Atletico Pagani

L’Agropoli dimostra tenacia e spirito combattivo, ribaltando lo svantaggio iniziale e imponendosi per 3-1 sulla Juventude Stabia. Protagonisti assoluti Rabbeni, autore di una doppietta, e D’Avella, che chiude i conti nel finale.

La gara si apre con gli ospiti subito incisivi: un traversone dalla sinistra trova Vecchione pronto al centro dell’area, che trafigge Stasi e porta avanti la Juventude. La risposta dei delfini è immediata: Capozzoli serve Rabbeni con precisione, e l’attaccante agropolese ristabilisce la parità.

Sospinta dall’entusiasmo, la formazione di casa completa la rimonta ancora con Rabbeni, che sfrutta un altro assist illuminante di Capozzoli, autentico regista offensivo della serata. Sul finire del primo tempo, Iorio sfiora il terzo gol, ma l’estremo difensore stabiese si oppone con un intervento decisivo.

Nella seconda frazione, l’Agropoli mantiene alta l’intensità e cerca insistentemente la rete della sicurezza con Tedesco e Rabbeni. La Juventude Stabia accusa la fatica e fatica a reagire. I cambi di mister Turco si rivelano efficaci: in una situazione confusa in area, D’Avella trova lo spazio giusto e sigla il 3-1.

Nel finale, i padroni di casa amministrano il vantaggio con lucidità e sfiorano il quarto gol, ancora con D’Avella, confermando una prestazione solida e convincente.

