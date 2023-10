L’AGROPOLI AFFONDA E’ ULTIMO ORA BASTA, IL VOLCEI PASSA AL GUARIGLIA 0-1

L’Agropoli si perde nella notte dell’abisso più nero e più scuro. Di buono c’è solo lo staff tecnico e Rimoli un giocatore molto interessante già esordiente un serie A. Scadente la prova dei delfini la prestazione è da dimenticare a tutti gli effetti. Il Volcei porta a casa una vittoria meritata. gli alburnini hanno mostrato superiorità in tutte le zone del campo. In tribuna c’era l’attaccane Rabbeni firmerà nelle porossime ore come anche Capozzoli. Le assenze sono costate tanto all’Agropoli, l’attaccante Corato con le costole rotte dopo la gara di sabato scorso, Al 18’ l’Agropoli passa anche in vantaggio ma la rete di Romanelli viene annullata per off side. A fine primo tempo l’arbitro nega un rigore netto agli ospiti poi nella ripresa è tricario a metterla alle spalle di Romano per il vattaggio ospite. Nel final di partita, dopo che il Buccino ha sbagliato più volte il raddopio c’è il forcing finale degli azzurri e quando il pareggio sembra cosa fatta Calvanese viene caricato alle spalle mentre sta tirnado l’arbitro nega anche questa volta il rigore netto . Finisce così e per l’Agropoli è notte donda. Bisogna adeguare la squadra e puntare decisamente alla salvezza.

