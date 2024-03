L’AGROPOLI AFFRONTA LA SCAFATESE NELL’ANTICIPO DEL SABATO SI GIOCA ALLE ORE 15 CANARINI CON MOLTI TIFOSI AL SEGUITO

La Scafatese è ospite al Guariglia per l’Agropoli è una gara particolarmente attesa, i canarini sono al terzo posto l’Agropoli è in settima posizione. La gara per i delfini è da ultima spiaggia per rientrare nei play off. Si gioca alle ore 15.00. Sono molti i biglietti chiesti ed ottenuti dalla Scafatese, i canarini avranno molti tifosi al seguito.

