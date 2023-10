L’AGROPOLI AL GUARIGLIA CERCA LA PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO

L’Agropoli cerca la prima vittoria in campionato in casa contro il Buccino Volcei, a dire il vero l’aveva sfiorata nel finale ma con una coda velenosa a Giffoni sei casali dove l’attaccante Corato aveva segnato il goal del pareggio ma si è infortunato riportando la frattura di due costole che lo terrà fuori per almeno un mese. Per questo motivo la società è sul mercato e si stanno valutando alcuni profili dalla lista degli svincolati e qualcuno dal Casoria del girone A squadra ritiratasi dal campionato.

C’è da dire che il lavoro del tecnico Ambrosino piace alla società e ai dirigenti perché si è trovato a cominciare in grande difficoltà senza giocatori e con la squadra partita clamorosamente in ritardo. Proprio per questo motivo, integrata la rosa, ci sono molti miglioramenti per ogni reparto. Il Volcei galvanizzato dalla vittoria sul Solofra, la prima in campionato, e dall’arrivo di un brasiliano esterno d’attacco soffiato proprio All’Agropoli Ribeiro, tenta di strappare un risultato importante al Guariglia, per questo motivo si annuncia una partita molto interessante. Si gioca domenica ore 15,30 allo stadio Guariglia

