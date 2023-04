L’AGROPOLI ALLO SBANDO IL FAIANO COGLIE IL PUNTO PLAY OUT 1-1

E’ terminato il campionato di eccellenza con l’Agropoli che conferma il suo secondo posto che gli consente di giocare in casa le gare play off. Non riewsce ad evitare la prima partita play off contro il Solofra e dovrà vedersela con gli irpini il 30 aprile al Guariglia. In basso la classifica. Se passa con il Solofra dovrà giocare contro la vincente tra Scafatese e Audax Cervinara. L’Agropoli vista anche oggi al Guariglia contro il Faiano non va lontana. Una squadra mortificata dal modulo 4-4-2 in disuso e inapplicabile, messa sotto almeno per un’ora dal Faiano rigenerato da Alfonso Pepe, gli irnini hanno sfiorato il goal vittoria nel finale annullato per fuorigioco a 1 minuto dalla fine su un capovolgimento di front per un errore di Abayan messo solo davanti al portiere da Infimo. nel primo tempo, sul punteggio di 1-0 per il Faiano l’arbitro nega un calcio di rigore all’Agropoli.

In vantaggio gli ospiti al 9′ Sebbouh batte di portare il Faiano in vantaggio su assist di Pellegrino dopo che la difesa, oggi non impeccabile, aveva fatto acqua da tutte le parti. La reazione si consuma in due tiri dalla distanza di Natiello parato a terra dal portiere, e di Arevalo respinto da senatore con Abayan pronto sulla respinta ma tira alto. Poi il rigore non concesso e si va alla ripresa. la partita si alza di tono, il Faiano sbaglia il doppio vantaggio, Arevalo imbeccato da un sontuoso salerno sbaglia il pareggio. I delfini pareggiano al minuto 68 con Abayian che calcia in porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il finale che già vi abbiamo raccontato. se l’Agropoli è quella di oggi i play off saranno solo una presenza, bisogna cambiare prestazioni, cambiare passo e cambiare modulo. Il 3-5-2 è il modulo per fare bene e arrivare in Molise altrimenti l’Agropoli si ferma in campania. Il Faiano visto oggi può tener testa al Carotenuto nel play out, si gioca a Mugnano ma la squadra è viva e ce la può fare. Sergio Vessicchio

LE PAGELLE

Gesualdi 7 ottima ordinaria amministrazione, poco attento sul goal ma poi una serie di interventi risolutori.

De Sio, 7 non fa mancare mai il suo sostanzioso appoggio, dovrebbe giocare al centro del campo.

Maiese D 6 Ha dovuto contrastare Bove un cliente non da poco per il resto ha trovato difficoltà sul terreno bagnato.. (75′ Russo S.V),

Salerno 8 il migliore in campo, classe, tecnica, capacità di leggere la partita a centrocampo è stato l’uomo in più con qualche errore di troppo in questa partita lui che solitamente non fa. ma vederlo giocare è un piacere.

Follera 5 una delle peggiori partite del vero direttore sportivo della squadra, dopo un campionato autorevole e brillante ci può stare.

Giordano 5 Ha frenato un pò su Pellegrino e Sebbouh due attaccanti molto importanti ma è ancora in rodaggio dopo la lunga assenza dai campi di calcio. (70′ Vuolo S.V),

Arevalo 6 a sprazzi buone giocate da singolo, un errore sotto porta, è stato poi sostituito e non l’ha presa bene.(85′ Infimo. S.V),

Monteiro,5,5 un bidone non all’altezza della situazione, palle perse, passaggi sbagliati, tanta sufficienza.

Abayian,4 ha avuto il merito di pareggiare, spesso difende bene la palla ma sbaglia goal impossibili. Le palle gli arrivano lui non c’è e se c’è sbaglia quasi sempre.

Natiello,6,5 per chi lo conosce deve giocare diversamente, se qualcuno oggi lo vedeva la prima volta si accorgeva di un giocatore fondamentale per la squadra.

Maiese M. 7 La migliore partita del campionato, stava entrando in partita quando il tecnico l’ha fatto uscire, questa volta ha giocato bene.(47′ De Mattia 6 questo è un bel giocatore, s’è preso una sgridata da Follera ma ha dati il suo contributo. A noi piace e fa parte di una rosa di under dell’Agropoli a nostro avviso la migliore del campionato. Forse l’utilizzo è da discutere).

