29 Marzo 2026

L’AGROPOLI BATTE IL CAMPAGNA E VEDE I PLAYOFF IL GOAL DI ITRI

admin 29 Marzo 2026

Agropoli, impresa al “Guariglia”: la capolista Campagna cade 1-0
Decide il colpo di testa di Itri, terza vittoria di fila per i delfini

Un pomeriggio di sport, solidarietà e grande entusiasmo quello vissuto allo stadio Guariglia, gremito in ogni ordine di posto. Il pubblico ha risposto con calore all’iniziativa benefica promossa dall’U.S. Agropoli a favore dell’associazione “Piccolo Grande Amore”, trasformando la partita contro la capolista Campagna in una festa dentro e fuori dal campo. E sul terreno di gioco, i biancoazzurri hanno regalato ai propri tifosi una vittoria pesantissima: 1-0 il risultato finale, firmato da Itri.

Una gara equilibrata

La sfida si apre con ritmi contenuti e grande attenzione tattica da parte di entrambe le squadre. Nel primo tempo le occasioni latitano: l’Agropoli prova ad accendersi soprattutto con qualche accelerazione di Capozzoli, ma il Campagna controlla con ordine. Il risultato rimane bloccato, specchio di una partita molto equilibrata, giocata più sul piano della concentrazione che su quello delle emozioni.

Il momento decisivo

Nella ripresa l’intensità cresce leggermente, ma le difese continuano ad avere la meglio sugli attacchi. La gara si decide al 68’, nel momento chiave della partita. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Tedesco disegna un cross preciso in area: Itri svetta di testa, completamente dimenticato dalla retroguardia granata, e batte il portiere avversario. Il pallone in rete fa esplodere lo stadio e regala il vantaggio ai padroni di casa.

Dopo il gol, il Campagna prova a reagire ma senza creare vere occasioni pericolose. L’Agropoli, guidata con ordine dalla panchina, difende il risultato con corsa, sacrificio e grande applicazione fino al fischio finale.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

img_0383-1

SALERNITANA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA

admin 24 Marzo 2026

AGROPOLI,GIOVANE RAGAZZA FERITA DOPO UN INCIDENTE

admin 22 Marzo 2026
IMG-20260316-WA0012

AGROPOLI,L’OASI DEL BENESSERE APOLITO POWER

admin 19 Marzo 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

31612fdd-b0c9-4ec3-8109-ab05db26dc2d

L’AGROPOLI BATTE IL CAMPAGNA E VEDE I PLAYOFF IL GOAL DI ITRI

admin 29 Marzo 2026
CRONACA

CAPACCIO PAESTUM, LADRO AGROPOLESE INCASTRATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE A LICINELLA

admin 27 Marzo 2026
CRONACA

CAPACCIO PAESTUM, ORE CONTATE PER L’ATTENTATORE DI TAVERNELLE E CALICE

admin 27 Marzo 2026
img_0400

CAPACCIO PAESTUM,BOMBA NELLA MOVIDA TAVERNELLE E CALICE COLPITI

admin 26 Marzo 2026
EPATITE

EPATITE, ATTENZIONE ALTA SU PESCHERIE E RISTORANTI

admin 24 Marzo 2026