L’AGROPOLI BATTE IL CAMPAGNA E VEDE I PLAYOFF IL GOAL DI ITRI

Agropoli, impresa al “Guariglia”: la capolista Campagna cade 1-0

Decide il colpo di testa di Itri, terza vittoria di fila per i delfini

Un pomeriggio di sport, solidarietà e grande entusiasmo quello vissuto allo stadio Guariglia, gremito in ogni ordine di posto. Il pubblico ha risposto con calore all’iniziativa benefica promossa dall’U.S. Agropoli a favore dell’associazione “Piccolo Grande Amore”, trasformando la partita contro la capolista Campagna in una festa dentro e fuori dal campo. E sul terreno di gioco, i biancoazzurri hanno regalato ai propri tifosi una vittoria pesantissima: 1-0 il risultato finale, firmato da Itri.

Una gara equilibrata

La sfida si apre con ritmi contenuti e grande attenzione tattica da parte di entrambe le squadre. Nel primo tempo le occasioni latitano: l’Agropoli prova ad accendersi soprattutto con qualche accelerazione di Capozzoli, ma il Campagna controlla con ordine. Il risultato rimane bloccato, specchio di una partita molto equilibrata, giocata più sul piano della concentrazione che su quello delle emozioni.

Il momento decisivo

Nella ripresa l’intensità cresce leggermente, ma le difese continuano ad avere la meglio sugli attacchi. La gara si decide al 68’, nel momento chiave della partita. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Tedesco disegna un cross preciso in area: Itri svetta di testa, completamente dimenticato dalla retroguardia granata, e batte il portiere avversario. Il pallone in rete fa esplodere lo stadio e regala il vantaggio ai padroni di casa.

Dopo il gol, il Campagna prova a reagire ma senza creare vere occasioni pericolose. L’Agropoli, guidata con ordine dalla panchina, difende il risultato con corsa, sacrificio e grande applicazione fino al fischio finale.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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