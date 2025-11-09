L’AGROPOLI BATTE IL REAL MONTORO 3-2 E RIMANE SULLA SCIA

L’Agropoli continua a sorridere. Al “Guariglia” i delfini centrano un nuovo successo superando per 3-2 la Virtus Montoro al termine di un match intenso e ricco di emozioni. La squadra di mister Turco conferma il buon momento di forma, mostrando trame di gioco fluide e una condizione in costante crescita.

La gara

Partenza aggressiva dei padroni di casa, che nei primi minuti costringono gli avellinesi sulla difensiva. Rabbeni impegna subito Salsano, mentre D’Avella spreca una buona chance. L’Agropoli punta molto sulle fasce, ma al 15’ è la Virtus Montoro a sfiorare il vantaggio: Itri, nel tentativo di anticipare l’avversario, colpisce di testa verso la propria porta, trovando però la traversa a salvare Lesta.

Scampato il pericolo, l’Agropoli riprende a macinare gioco e al 18’ trova l’1-0: D’Avella, lanciato in profondità, supera in dribbling il portiere e deposita in rete. I biancoazzurri insistono e al 33’ arriva il raddoppio ancora con D’Avella, bravo a sfruttare un perfetto assist di Tedesco sul filo del fuorigioco.

La Virtus Montoro non si arrende e al 37’ accorcia con Bosfache, che sorprende Lesta con un tiro preciso dopo un lancio lungo dalle retrovie. L’Agropoli perde poco dopo lo stesso D’Avella per infortunio, sostituito da Capozzoli, e il primo tempo si chiude sul 2-1.

La ripresa

Nella seconda frazione i delfini tornano subito all’attacco. Al 6’ Capozzoli sfiora il gol dalla distanza, poi Rabbeni e Itri mancano due clamorose occasioni sugli sviluppi di un corner. Al 10’ Tedesco prova la giocata di classe con una rabona in area, intercettata di mano da un difensore ospite: rigore netto che lo stesso numero dieci trasforma con freddezza per il 3-1.

Il ritmo cala e la partita sembra ormai indirizzata, ma al 42’ Montanino riaccende le speranze del Montoro con un tiro angolato che batte Lesta. Nonostante un forcing finale degli ospiti, l’Agropoli difende il vantaggio e porta a casa tre punti preziosi, imponendosi 3-2.

