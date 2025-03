L’AGROPOLI BATTE LA BATTIPAGLIESE NEL FINALE E VEDE LA SALVEZZA 1-0

L’Agropoli batte la Battipagliese con un goal di Di Pasquale in pieno recupero. Una beffa per le zebrette i quali si stanno giocando il campionato al vertice. Le zebrette recriminano per un goal non goal sul finale del primo tempo quando la palla sembra entrata ma arbitro e guardalinee fanno proseguire e sul capovolgimento di fronte l’Agropoli sfiora il vantaggio. Un episodio determinante durante una gara nella quale la Battipagliese ha esercitato un possesso palla maggiore anche se molto sterile con l’Agropoli pronta a ripartire in ogni occasione. I delfini hanno fatto una partita stupenda sotto ogni punto d vista, l’impegno su ogni pallone è stata la caratteristica di una squadra che non ha mollato niente e alla fine ha raccolto i tre punti alla vigilia insperati ma voluti e nelle corde di una squadra la quale nelle mani di Costabile Mondelli sta dando tantissimo. Al triplice fischio finale è stata l’apoteosi per una squadra troppe volte sfortunata ma questa volta brava ad aspettare il momento giusto. Su due occasioni ne ha capitalizzati uno e ha preso i 3 punti preziosissimi per la salvezza. Durante il recupero Di Pasquale si vede aperto un varco nella retroguardia battipagliese si ci fionda arriva davanti al portiere e lo batte con grande precisione. E così dopo i successi societari con Costabile Mondelli autore di una salvezza economica e pratica a tutti i livelli ora anche la salvezza sul campo sembra più alla portata. Mondelli ha ripulito una situazione imbarazzante al limite del fallimento, l’azione del massimo dirigente azzurro è stata strepitosa perchè ha riportato l’Agropoli in carreggiata pagando i debiti e dando tranquillità ai giocatori e allo staff, ha sanato il pregresso evitando penalizzazioni e altre situazioni negative e sta preparando le basi per un rilancio dell’Agropoli in grande stile. Il suo carisma e il decisionismo stanno riportando l’Agropoli dove merita, la vittoria di oggi è solo l’espressione più evidente del rilancio perchè la squadra sta recependo la sua presenza e la sua attività. Manca poco alla salvezza e manca pochissimo al riassetto per il rilancio targato Mondelli. L’Agropoli ha trovato il suo condottiero e i giocatori hanno risposto. Sergio Vessicchio

