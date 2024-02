L’AGROPOLI BATTE LA SANGIORGESE CON LA BALLATA DEGLI SCARSONI 2-1

Segnano i due più scarsi della squadra e l’Agropoli torna alla vittoria contro la Sangiorgese. Un tempo per parte, nel primo tempo meglio gli ospiti ma nella ripresa molto meglio l’Agropoli che meritava una vittoria ben più ampia e alla fine la mette puree in discussione. Capozzoli ancora migliore in campo nell’Agropoli, la palla sul suo piede è divertimento puro. L’Agropoli vince dopo 5 gare senza i 3 punti, la zona play off è ancora lontanissima mentre sembrava essere alla portata prima di questa serie negativa di gare. I delfini nel primo tempo non si sono ritrovati e gli ospiti hanno fatto meglio anche se il portiere dell’Agropoli è rimasto praticamente inoperoso. Nella ripresa i delfini sono scesi in campo con un piglio diverso, arrembanti e pieni di stimoli, hanno trovato i goal con gli uomini dal rendimento peggiore, forse i più scarsi insieme a Cestani sostituito tra il primo e secondo tempo. Sannia II peggiore in campo sblocca di testa, poco dopo raddoppia Corado, al 10 del secondo tempo, l’Agropoli non si ferma e impegna il portiere avversario ripetutamente. Copiose le azione dei delfini sbloccatisi e ridiventati improvvisamente spumeggianti. Capozzoli è salito in cattedra, anche nel primo empo era l’unico ad essersi salvato. Il centrocampo ha fatto acqua a tutti i livelli, tutti sbagliati gli uomini impiegati dall’allenatore il quale ha letteralmente sbagliato la formazione ancora una volta. Rabbeni sbagli l’impossibile davanti alla porta e nel recupero gli ospiti riducono il vantaggio agropolese con un goal dell’ex Caston Grande, ma è troppo tardi, l’Agropoli vince la gara meritatamente ma deve ancora lavorare tantissimo.Sergio Vessicchio

PAGELLE

Romano 6 ordinaria amministrazione, nelle uscite sta andando bene e sta crescendo molto.

Pelliccia 5,5 primo mtempo da dimenticare, appoggi sbagliati, movimenti ancora peggio, nelle ripresa cresce insieme alla sqquadra

Raucci 5 scadente nel primo tempo, sale nella ripresa, sul 2-0 impegna il portiere con un gran tiro dalla distanza

Cesani 3 troppo scarso, non indovina una giocata, l’allenatore lo ha tolto di mezzo a fine primo tempo

Romanelli 7 atleticamente recuperato, più abile del solito, preciso nei lanci, senz ail centrocampo deve fare lavoro doppio con calavanese

Calvanese 7 stesso discorso per lui di calvanese, attentoo, preciso e di grande aiuto a tutta la squadra

Sannia II 5 il goa di testa gli salva un po la prestrazione, ma definirlo un giocatore non si rende giustizia al calcio, è troppo scarso, il problema è di chi lo fa giocare

Terriuolo 6 l’unico salvo in un cerntrocampo disastroso, il problema è li e il ragazzino ha fatto quanto ha potuto

Rabbeni 5 Peggio delle altre volte, sbagli l’impossibile davanti alla porta ma il suo peso si nota

Capozzoli 7 le sue giocate sono divine, supera l’uomo in scioltezza, inventa, corre è staato recuperato benissimo e ha tanta voglia

Corado 5 Il goal gli evita il voto ulteriormente basso, troppo scarso questo calciatore, si trovi un lavoro forse è meglio

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...