L’AGROPOLI CALA IL POKER IN COPPA ITALIA 4-0
Agropoli, poker al Centro Storico Salerno: i delfini partono con il piede giusto
Esordio convincente per l’Agropoli, che supera con un netto 4-0 il Centro Storico Salerno e inaugura nel migliore dei modi il proprio cammino. I delfini mettono subito la partita sui binari giusti, costruendo gran parte della vittoria già nei primi 45 minuti.
L’avvio degli uomini di Squillante è subito aggressivo. Dopo appena un minuto Tedesco impegna Avino con una conclusione diagonale, mentre poco dopo è Pandolfi a sfiorare la rete con un tiro-cross che termina la propria corsa sul palo.
Il gol è soltanto rimandato. Al 22’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Trezza prende il tempo alla difesa e di testa firma l’1-0. L’Agropoli continua a comandare il gioco e trova il raddoppio al 29’: Capozzoli si libera con una bella azione personale e serve al centro un pallone che Tedesco trasforma nel 2-0.
Il Centro Storico prova a reagire, ma senza creare particolari problemi alla retroguardia ospite. L’unico tentativo degno di nota arriva dalla distanza con Barra, che non trova lo specchio della porta.
L’Agropoli, invece, resta padrone della gara e prima dell’intervallo mette praticamente al sicuro il risultato. Al 40’ Tedesco pennella un cross preciso per Pandolfi, che trova il colpo di testa vincente e porta il risultato sul 3-0. Prima della pausa c’è spazio anche per un’altra chance di Capozzoli, la cui conclusione termina di poco fuori.
Nella ripresa i ritmi calano, ma i delfini continuano a gestire senza particolari difficoltà. Tedesco ha due occasioni per incrementare il vantaggio: prima calcia alto da buona posizione, poi trova la pronta risposta di Avino.
Al 60’ è invece Canavese a sfiorare il gol con una conclusione dalla distanza che si infrange sulla traversa. L’appuntamento con la rete è però solo rinviato. Dieci minuti più tardi l’Agropoli beneficia di un calcio di rigore: dal dischetto si presenta proprio Canavese, che mantiene la freddezza necessaria e realizza il 4-0.
Nel finale i delfini cercano anche la quinta rete. Santoro e Arario ci provano, ma in entrambi i casi Avino evita un passivo ancora più pesante.
Al triplice fischio è festa Agropoli. Il 4-0 al Centro Storico Salerno certifica una partenza autoritaria: gara indirizzata già nel primo tempo, gestione efficace nella ripresa e quattro marcatori diversi — Trezza, Tedesco, Pandolfi e Canavese — a suggellare una prestazione che offre subito indicazioni positive.
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