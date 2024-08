L’AGROPOLI C’È’ SI ASPETTA IL CAMPIONATO PERDE MA ERA UN ALLENAMENTO

La coppa Italia come amichevole in vista del campionato. La sperimentale formazione mandata in campo da Ferullo ha avuto il merito di far capire alla piazza che l’Agropoli c’è. Va da se che la Polisportiva Santa Maria appena retrocessa dalla D ha meritato di vincere ampiamente dimostrando una preparazione migliore con quasi un mese in più, un organico più idoneo alla categoria e un impianto organico nettamente superiore al momento. Quindi il risultato era l’ultima cosa da notare se si considera che i delfini hanno cominciato ad allenarsi solo dal 12 agosto con giocatori che arrivano alla spicciolata. L’Agropoli è un cantiere aperto, una porta girevole. Tutto questo non suoni come giustificazione ma è il quadro di una situazione chiara. La Polisportiva Santa Maria è quasi pronta per il campionato più organizzata e con una retrocessione da far dimenticare. Il primo tempo però finisce 1-1, bene la Polisportiva e il 5-3-2 dell’Agropoli costretto in difesa ma con delle sortite molto interessanti portate avanti da Giordano. Al 29’ azione personale di Sabatino che arriva sul fondo e serve un cross rasoterra che trova Modano libero in area di rigore. Da due passi il giocatore giallorosso non sbaglia: è 0-1 Santa Maria. I delfini sono sui pedi di Giordano un talento scuola Sassuolo il quale però fatica ha trovare l’ingresso nella squadra, più solista che al fianco dei compagni ma dai suoi piedi passono le azioni migliori dei padroni di casa. Sul finale del primo tempo proprio Giordano scappa via a Cuomo che lo atterra in area con una trattenuta leggerissima. Dal dischetto va Margiotta che non sbaglia 1-1. Nella ripresa l’Agropoli è costretta cambi per la poca preparazione dei propri giocatori, dentro altri under e ospiti padroni del campo che vanno in vantaggio con Sabatino migliore in campo lesto a battere Grieco dall’interno dell’area. I giallorossi in dominio della partita non la chiudono e l’Agropoli può anche recuperarla ma Di pasquale ha sbagliato due volte la stoccata vincente. Finisce 1-2 ma è stata poco più di un allenamnto, l’Agropoli dovrà mettere dentro almeno 5 altri calciatori, la Polisportiva qualche altra cosa la deve ancora fare. Una nota per il pubblico al 24 agosto tanta gente era allo stadio e questo è un segnale molto incoraggiante.

LE PAGELLE DELL’AGROPOLI

Grieco 6 poco impegnato incolpevole sui goal, una sola volta si fa scivolare il pallone dalle mani maè stato un leggero infortunio

Giannini 5 Poco pronto per la categoria deve mettere un pco di esperienza ma è un under e deve crescere. (Gaudino SV)

Tonelli 4 giocatore apparentemente scarso, speriamo di sbagliarci, sempre fuori posizione, calcio sporco, poco concentrato è un under da zona retrocessione

Ferraiolo 5 per arrivare ai livelli dello scorso anno al Costa D’Amalfi deve lavorare e pedalare, ha giocato per se stesso e non per la squadra, deve fare il contrario e lo sa fare.

Imparato 6 la sua esperienza è servita a puntellare la squadra, un secondo allenatore in campo sempre molto dinamico e attento.

Ramaccioni 6 Ancora arrugginito per la preparazioni ha tratti è stato un partner idela per imparato in altre circostanze ha lasciato a desiderare

Di Pasquale 6 Schierato quinto a sinistra era totalmente fuori ruolo ma si vedeva che è un giocatore importante, nel finale ha sciupato la palla del pareggio

Sansone 5 Senza preparazione ha fatto quanto ha potuto ma le geometri dettate hanno fatto intravedere la sua bravura

Margiotta 6 ancora imballato ha ricevuto pochi palloni preciso dal dischetto come sempre. (D’Andrea sv)

Giordano 6 E’ il migliore della squadra ma deve rimanere in squadra, spesso ne esce diventa solita, tocca troppo il pallone, quando invece fa solo due tocchi e sceglie il compagno per il passaggio è perfetto. Veloce e dinami ha trovato in cuomo un difensore avversario arcigno e ben messo ma si è fatto fare rigore per il momentaneo pareggio, forse un regalato il penalty. (dal 46 Limatolaa 59.Ha giocato fuori ruolo ed è a corto di preparazione

Romano s.v è uscito subito. Chiumiento 5 mai entrato in partita e quando lo ha fatto non sembra essere risultato all’altezza.

