L’AGROPOLI CENTRA I PLAYOFF 4 GOAL ALLA ROCCHESE
Agropoli inarrestabile: la Rocchese cade sotto i colpi dei delfini
L’Agropoli chiude nel migliore dei modi la sua ultima apparizione casalinga della stagione, imponendosi con un netto 4-0 sulla Rocchese e allungando la propria striscia positiva. Una prestazione solida e convincente per la formazione guidata da Squillante, capace di controllare il match dall’inizio alla fine senza mai lasciare spazio agli avversari.
Fin dai primi minuti, i padroni di casa mostrano un atteggiamento aggressivo, prendendo il controllo del gioco e spingendo con continuità nella metà campo avversaria. Il vantaggio arriva presto: all’11’, un preciso suggerimento in profondità libera De Luise, che non sbaglia davanti alla porta e firma l’1-0.
La Rocchese fatica a contenere la pressione e, con il passare dei minuti, la gara si mette ulteriormente in salita. Intorno alla mezz’ora, un episodio chiave cambia definitivamente l’inerzia dell’incontro: fallo da ultimo uomo e cartellino rosso per la difesa ospite, che resta in inferiorità numerica. Nonostante ciò, gli ospiti provano a reagire e sfiorano il pareggio poco dopo con una conclusione che termina di poco fuori, dando l’illusione di poter riaprire la partita.
Nella ripresa, però, l’Agropoli alza nuovamente il ritmo e chiude i conti in pochi minuti. Prima arriva il raddoppio sugli sviluppi di un’azione ben costruita, poi il terzo gol con una finalizzazione precisa in area, e infine la quarta rete che sancisce definitivamente il dominio dei locali. Un uno-due micidiale che spegne ogni ambizione della Rocchese.
Nel finale, la partita perde intensità e scivola via senza ulteriori sussulti, con l’Agropoli che gestisce il vantaggio e la Rocchese ormai rassegnata. Il triplice fischio sancisce un successo largo e meritato per i padroni di casa, che salutano il proprio pubblico con una vittoria convincente e carica di entusiasmo in vista dei prossimi impegni.