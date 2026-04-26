L’AGROPOLI CENTRA I PLAYOFF 4 GOAL ALLA ROCCHESE

Agropoli inarrestabile: la Rocchese cade sotto i colpi dei delfini

L’Agropoli chiude nel migliore dei modi la sua ultima apparizione casalinga della stagione, imponendosi con un netto 4-0 sulla Rocchese e allungando la propria striscia positiva. Una prestazione solida e convincente per la formazione guidata da Squillante, capace di controllare il match dall’inizio alla fine senza mai lasciare spazio agli avversari.

Fin dai primi minuti, i padroni di casa mostrano un atteggiamento aggressivo, prendendo il controllo del gioco e spingendo con continuità nella metà campo avversaria. Il vantaggio arriva presto: all’11’, un preciso suggerimento in profondità libera De Luise, che non sbaglia davanti alla porta e firma l’1-0.

La Rocchese fatica a contenere la pressione e, con il passare dei minuti, la gara si mette ulteriormente in salita. Intorno alla mezz’ora, un episodio chiave cambia definitivamente l’inerzia dell’incontro: fallo da ultimo uomo e cartellino rosso per la difesa ospite, che resta in inferiorità numerica. Nonostante ciò, gli ospiti provano a reagire e sfiorano il pareggio poco dopo con una conclusione che termina di poco fuori, dando l’illusione di poter riaprire la partita.

Nella ripresa, però, l’Agropoli alza nuovamente il ritmo e chiude i conti in pochi minuti. Prima arriva il raddoppio sugli sviluppi di un’azione ben costruita, poi il terzo gol con una finalizzazione precisa in area, e infine la quarta rete che sancisce definitivamente il dominio dei locali. Un uno-due micidiale che spegne ogni ambizione della Rocchese.

Nel finale, la partita perde intensità e scivola via senza ulteriori sussulti, con l’Agropoli che gestisce il vantaggio e la Rocchese ormai rassegnata. Il triplice fischio sancisce un successo largo e meritato per i padroni di casa, che salutano il proprio pubblico con una vittoria convincente e carica di entusiasmo in vista dei prossimi impegni.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...