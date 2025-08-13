L’AGROPOLI C’È,TURCO ALLENATORE TEDESCO IL PRIMO BOTTO UFFICIALE

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 riparte ed è pronta a scrivere una nuova pagina della sua gloriosa storia.

Con entusiasmo e determinazione, prende ufficialmente il via ufficialmente il progetto di rinascita sportiva che accompagnerà i “delfini” fin dalla stagione 2025/2026, nel campionato di Promozione – Girone D.

A guidare la squadra sarà mister Carmine Turco, che torna sulla panchina biancoazzurra con rinnovata energia. Allenatore carismatico e con grande esperienza in categorie superiori, Turco è reduce da una esperienza alla guida dell’Heraclea e rappresenta una scelta di cuore e competenza, perfettamente in linea con la visione del club orientato a rilanciare il progetto sportivo della squadra più antica della Campania.

Al contempo l’US Agropoli annuncia con orgoglio l’arrivo dell’attaccante Gianmarco Tedesco, classe 1989, autentico lusso per la categoria. Con oltre 330 presenze in Serie D e 90 reti all’attivo nella quarta serie nazionale, Tedesco ha vestito maglie di club prestigiosi come Rimini, Cavese, Gelbison, Turris e Trapani.

Nell’ultima stagione, dopo un avvio con l’Ebolitana, ha trascinato la Battipagliese ai playoff con prestazioni da leader.

Con questi innesti, l’Unione Sportiva Agropoli avvia la costruzione di un futuro con radici solide, passione e ambizione, finalizzato alla crescita sportiva e sociale. La città, i tifosi e la storia meritano una squadra all’altezza del proprio nome!

Forza Agropoli, il cammino è appena iniziato!

USAgropoli1921

OrgoglioBiancoazzurro

LaStoriaContinua

ForzaAgropoli

