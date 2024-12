L’AGROPOLI CHIUDE MALE IL 2024 IL SALERNUM FA IL RIBALTONE 2-3

L’Agropoli dei ragazzini con tante assenze riesce a perdere la seconda partita consecutiva anche se forse avrebbe meritato di più. Dopo un primo tempo scialbo e senza sussulti la ripresa è senza ombra di dubbio più intensa. L’Agropoli passa in vantaggio con un goal di tegolo dopo una sponda di Margiotta, il Salernum Baronissi trova il pari al 59’ con Cusati, abile a sfruttare una spizzata su fallo laterale e depositare il pallone alle spalle di Grieco per l’1-1.La squadra ospite trova addirittura il goal del sorpasso al 64’: su cross di Salerno, Trimarco deve solo spingere la sfera in rete per l’1-2.

Al 75’ arriva il colpo del ko per i delfini, Somma sigla l’1-3 su calcio di rigore. In pochi minuti gli irnini ribaltano e allungano. L’incontro, però, non ha un attimo di sosta e all’83 Chietti trova il 2-3 con una conclusione dalla distanza che termina all’incrocio dei pali. Finisce così. I delfini giocano bene, sono sempre propositivi. Il Salernum squadra più pratica con molte individualità come l’ex Salerno il quale una volta entrato dalla panchina ha cambiato gli equilibri in campo, come sa fare lui. Sergio Vessicchio

LA PAGELLA

Grieco 6

inoperoso e incolpevole sui goal degli avversari.

Ramacciotti 6 una buona partita anche se con qualche sbavatura di troppo

Gaudino 6 ha dettato i ritmi con ottima scelta di tempo ma era troppo solo a centrocampo per l’assenza dei due interni titolari

Sellitti 5 si vede che ha gamba e visione ma la sua categoria è la promozione

Margiotta 6,5 le sponde a gettito, la presenza in attacco e la personalità ne fanno un punto imprescindibile per la squadra

Di Pasquale 6 sbaglia a battere tutte le punizioni ma è molto presente e tosto

Brignola 6 sempre propositivo e veloce mette in difficoltà spesso gli avversari

Riccio 7 bravo a difendere e a proporsi, qualche erroruccio lo fa ma nel complesso è tutto positivo, giocatore molto interessante

Tegolo 7 fa goal, da vivacità alla manovra e c’è sempre

Cusanno 6 il suo compito lo fa con disinvoltura.

