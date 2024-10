L’AGROPOLI CORSARA A CASTEL SAN GIORGIO 0-2 LA CLASSIFICA COMINCIA A SORRIDERE

I calciatori con il loro impegno e con la guida importantissima del trio Ferullo-Cervinara-Rossi stanno facendo il massimo. Stanno andando oltre il loro reale valore e questo fa ben sperare anche se è ancora tutto molto difficile. Conquista altri tre punti in trasferta(la speranza che non ci sono errori da una segreteria vergognosa a tutti i livelli) e fa sorridere un pò di più la classifica ancora molto striminzita per via delle penalizzazioni. Il facco che a segnare sono stati Giordano e Margiotta i due più rappresentativi della squadra la dice lunga sui valori. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-0. Nella ripresa sempre i delfini si fanno preferire alla squadra di casa, questa volta l’occasione capita sui piedi di Gaudino, ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa, prova a reagire il Castel San Giorgio con Longo, ma Ramacciotti è pronto a recuperare in extremis.

L’ingresso di Giordano vivacizza e non poco la formazione cilentana. Il baby angrese scuola Sassuolo diventa il protagonista della partita, l’Agropoli passa in vantaggio al 70’ grazie proprio a Giordano, abile con un diagonale da dentro l’area di rigore a trafiggere il portiere ospite per lo 0-1, poco dopo i delfini raddoppiano su calcio di rigore conquistato da Giordano, ci pensa capitan Margiotta, palla da una parte e portiere dall’altra per il doppio vantaggio Agropoli.

Nei minuti finali l’Agropoli fa accademia e comincia a prepararsi per la sfida di Battipaglia in programma domenica prossima. Nel frattempo la chiosa è il selfie di squadra, si ripete dopo la vittoria di domenica scorsa. Sergio Vessicchio

Sergio Vessicchio

