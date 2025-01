L’AGROPOLI CROLLA IN CASA PASSA ANCHE IL MONTEMILETTO 0-1

Una gara poco divertente e piena di rammarico per i delfini i quali ora sono alla ricerca della identità persa. La gara contro il Montemiletto doveva servire a rilanciarsi e invece è stata la conferma che qualcosa non quadra. La situazione di classifica è ancora accettabile ma si potrebbe compromettere se l’Agropoli non torna a fare l’Agropoli e a dettare i tempi del suo percorso.

Senza Margiotta squalificato al suo posto Luvumba la squadra giochicchia va spesso alla conclusione ma subisce goal al primo tiro degli avversari nel mezzo di un primo tempo soporifero e privo di entusiasmo. I delfini d quel momento sono calati, gli ospiti erano poca cosa e mai i cilentani hanno impensierito gli avversari, nessuna azione degna di nota e gli irpini hanno controllato la partita e portato via 3 punti importantissimi. L’Agropoli deve fare presto a fare i punti salvezza per non incappare in una situazione poco piacevole alla fine della stagione. Sergio Vessicchio

LE PAGELLE

Grieco 6

pomeriggio tranquillo e senza sussulti, incolpevole sul goal

Ramacciotti 5,5 partita non come le altre sotto tono

Gaudino 6,5 gioca sempre benino ma la squadra non gli fa i movimenti giusti e si perde

Ferraiolo 5 purtroppo non ha inciso ai suoi livelli e la squadra ne ha risentito

Romano 5,5 impegno tanto ma poco raccolto, è calato come tutta la squadra

Tonelli 5 gli appoggi lli ha fatti bene ha difeso senza problemi per l’inadeguatezza degli avversari

Di Pasquale 5 è mancato la sua spinta da quinto e la squadra ne ha risentito

Brignola 5 la doppia fase non l’ha fatta bene ed crollato

Chitti 5 la sua peggiore partita, non ha inciso

Olivera 5 si è adeguato alla squadra

Cusanno 5 anche lui si è notato ridimensionato rispetto al passato

