L’AGROPOLI CROLLA IN COSTIERA, IL COSTA D’AMALFI FA FESTA 2-0

E’ finita con i giocatori del Costa D’Amalfi in tripudio a fare festa. Hanno battuto l’Agropoli con merito e determinazione approfittando anche degli errori dei cilentani, delle assenze e di acquisti decisamente sbagliati come Infimo una punta spuntata, un giocatore che si tira i piedi indietro e che ha più paura della sua stessa ombra fra l’altro è arrivato infortunato.. L’assenza di Natiello, la squalifica di Marzullo, e l’inutilità di Urruti altro obbrobrio tecnico hanno fatto il resto. Fra l’altro nell’Agropoli c’era un calciatore nuovo di cui non vi era notizia, si chiama Russo è un esterno basso a sinistra e ha fato una bella partita salvandosi dal grigiore generale insieme a Follera.

Nel Costa d’Amalfi segnaliamo un 2003 strepitoso si chiama Esposito e un esterno basso di sinistra, impressionante quanto è bravo. La Squadra ben messa da Proto ha fatto leva sull’evanescenza dell’Agropoli alla quale ha lasciato il possesso palla e ha impostato la propria partita su una difesa ben calibrata che faceva ripartire la squadra grazie al lavoro di qualità di Ferraioli ma soprattutto Criscuolo i quali hanno approfittato della scadente levatura tecnica di Monteiro dell’Agropoli ancora tutto fumo e niente arrosto. Erano 4 gli ex nelle fila della squadra di casa e dopo un goal annullato a Ferrara per posizione irregolare sugli sviluppi di un calcio d’angolo uno dei tanti ex Matrone la spinge in rete(foto). Poco dopo e prima dello scadere del primo tempo Infante fa il fenomeno, si beve la difesa dell’Agropoli e batte l’incolpevole Paparella. Nella ripresa non cambia il canovaccio della partita, i delfini sbagliano un rigore sempre con Infimo fischiato dall’arbitro per un fallo di mano la palla finisce sul palo e il portiere agropolese salva in un paio di circostanze l’Agropoli dal terzo goal. La corsa al secondo posto non sembra essere messa in discussione da questa sconfitta ma i delfini fuori casa cominciano a balbettare non poco mentre nel girone di andata proprio in trasferta avevano conquistato il primato. Ora hanno subito l’opportunità di rifarsi visto che mercoledì 1 c’è il recupero contro il Solofra al Guariglia ma l’Agropoli visto oggi avrà difficoltà anche con i conciari, è sicuro. Sergio Vessicchio.

LE PAGELLE

Paparella 7 evita un tracollo maggiore e si dimostra in grande crescita.

Pantano 6 ha fatto il suo normale lavoro nella difesa a 3 nessuna responsabilità sui goal

Russo 6,5 Non lo si conosceva era nuovo ed è stata una lieta sorpresa. Ha giocato bene interpretando il ruolo di Maiese nel migliore dei modi.

Padovano 7 il suo impegno è fuori dal comune, bloccato dal migliore in campo Esposito si è dannato l’anima per cercare di dare un contributo notevole alla squadra senza fortuna.

Follera 8 immenso, il migliore in campo dell’Agropoli in senso assoluto, coperture, lanci millimetrici e conduzione della squadra.

Vuolo 6,5 il reparto non ha sofferto e anche lui ha disputato una signora partita

Urruti 3 ragazzo bello, pulito e con un delizioso baffetto, ma deve fare altro, il calcio è un’altra cosa, scarso

De Sio 6 una gara non all’altezza del suo blasone e del suo solito contributo ma a centrocampo con Monteiro e Urruty ha fatto fatica anche lui.

De Mattia 5 avrebbe dovuto agire tra le linee del 3-5-1-1- dientro a Infimo ma è stato stritolato dalla retroguardia avversaria

Montero 4 fumoso e nebuloso, tocca molti palloni ma non li sa smistare da cenntrocampista vero. In mezzo Agropoli ce ne sono tanti ragazzi come lui c’era bisogno di andare in portogallo a prenderlo

Infimo 1 scarso è fargli un regalo, un non giocatore, cammina, non entra nei contrasti, si scosta e si tira il piede, non la mano quando deve prendere lo stipendio. Siamo a livelli di truffa.

