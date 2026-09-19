L’AGROPOLI DCHIANTA IL VICTOR MARRA IN TRASFERTA

L’Agropoli bagna la prima trasferta stagionale con un successo prezioso, imponendosi per zero a due in casa del Victoria Marra e centrando la seconda vittoria consecutiva in campionato.



La partita si sblocca subito, dopo appena un minuto e venti secondi, grazie a una pregevole giocata di Arario, autore del vantaggio con un destro preciso all’angolino. I biancazzurri mantengono il controllo del gioco per l’intera prima frazione, sfiorando ripetutamente il raddoppio con una traversa colpita da Trezza e impegnando severamente il portiere locale Palladino, autore di interventi decisivi sui tentativi di Arario, De Sio e Canavese.

Anche nella ripresa il monologo ospite non accenna a diminuire e un legno respinge una violenta conclusione dalla distanza dello scatenato Arario. Nonostante il generoso tentativo di rimanere in partita da parte dei padroni di casa, la compagine cilentana gestisce il vantaggio e chiude definitivamente i conti a dieci minuti dal termine: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Caprioli, Campanella svetta sul secondo palo e realizza il suo primo gol in maglia agropolese, sigillando il risultato e regalando un finale tranquillo ai suoi.

Messa in archivio questa brillante affermazione allo stadio “Gatti e Pellegrino”, la formazione guidata da mister Squillante concentra ora le proprie attenzioni sui prossimi e ravvicinati impegni ufficiali. Mercoledì ventitré è infatti in programma la delicata trasferta contro il Centro Storico Salerno per il ritorno dei trentaduesimi di Coppa Campania, mentre il campionato vedrà i delfini di scena sul campo del Bellizzi in occasione della terza giornata del Girone D di Promozione.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…