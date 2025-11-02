L’AGROPOLI DI RIGORE ALL’ULTIMO MINUTO IL PONTECAGNANO A TESTA ALTA

Agropoli trionfa nel finale: vittoria di misura sul Pontecagnano

In una domenica di calcio vibrante e ricca di emozioni, il match tra Pontecagnano e Agropoli ha regalato spettacolo e colpi di scena fino all’ultimo istante. Al termine di una gara combattuta, sono gli ospiti dell’Agropoli a festeggiare, grazie a un rigore trasformato da Tedesco nei minuti di recupero.

Primo tempo: equilibrio e occasioni

L’incontro si apre con ritmi alti e un equilibrio che lascia spazio a numerose occasioni da entrambe le parti. Già al 3’, Caruso tenta la via del gol, ma il portiere avversario è attento. Capozzoli risponde al 12’ con un diagonale insidioso che sfiora il palo. Castaldi si mette in evidenza al 17’ con una doppia chance, mentre Altamura guida la reazione del Pontecagnano con due conclusioni pericolose tra il 19’ e il 29’, entrambe neutralizzate da Stasi.

Nel finale di frazione, Rabbeni sfiora il vantaggio con una potente conclusione dal limite, ma il portiere salva il risultato. Si va al riposo sullo 0-0, ma con la sensazione che il gol possa arrivare da un momento all’altro.

Secondo tempo: emozioni e colpo di scena

La ripresa non delude le aspettative. Al 63’ Altamura ci prova ancora, ma Cusanno respinge con sicurezza. Al 66’ l’Agropoli sfiora il vantaggio con Caruso, che colpisce il palo da distanza ravvicinata. Tedesco, sempre nel vivo del gioco, sfiora il gol su punizione al 70’.

Il Pontecagnano non molla e al 86’ va vicino al vantaggio con una splendida rovesciata di Castaldi, ma Canzaniello salva sulla linea. Quando tutto sembra indirizzato verso un pareggio, al 92’ l’arbitro assegna un rigore all’Agropoli. Tedesco si presenta sul dischetto e con freddezza firma il gol decisivo al 94’.

Epilogo

Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria dell’Agropoli per 1-0. Una gara intensa, giocata con cuore e determinazione da entrambe le squadre, ma decisa da un episodio nel finale. L’Agropoli porta a casa tre punti preziosi, mentre il Pontecagnano esce a testa alta, consapevole di aver disputato una prestazione di livello.

