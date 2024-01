L’AGROPOLI E’ IN CADUTA LIBERA PERDE ANCHE SUL CAMPO DEL VOLCEI BUCCINO 2-0

La presunzione è una brutto cosa. L’Agropoli perde ancora, è alla terza sconfitta consecutiva con 7 goal al passivo e nessuno realizzato dopo 13 risultati utili consecutivi. I due goa dei locali sono arrivati nei primi 5 minuti sempre alla stessa maniera uno su calcio d’angolo e l’altro con palla in movimento. Una squadra ormai arrivata, scoppiato con delle criticità evidenti in special modo al centrro del campo dove serviva almeno un cerntrocampista ma nel mercato di riparazione prima e tra gli svincolati poi gliuomini mercato non hanno ritenuto opportuno intervenire, forse tesserano un ucraino ma siamo al dilettanitsmo e all’improvvisazione totale. Un peccato perchè la squdra che ben aveva impressionato è stata totalmente abbandonata a se stessa con l’allenatore, lo staff e la dirigenza a cantare a a portare la croce e senza ricambi importanti in greado di poter dare un contributo forte alla causa. La matematica non condanna ancora i delfini ma le parole del patron Cerruti che denuncia il pauroso distacco tra la città e l’Agropoli sembra aver incanalato la stagione verso il nulla di fatto.

