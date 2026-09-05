L’AGROPOLI ESORDISCE IN COPPA ITALIA AL GUARIGLIA ARRIVA IL CENTRO STORICO
🔥 ESORDIO STAGIONALE AL “GUARIGLIA”: SI PARTE CON LA COPPA! 🔥
Ci siamo: domenica prende ufficialmente il via la nostra stagione con il primo impegno ufficiale di Coppa Italia! 🏆
La società ha fatto sforzi enormi per allestire una rosa fortissima, pronta a regalare grandi soddisfazioni. Ora tocca a tutti noi fare la nostra parte e dare ai ragazzi il benvenuto che meritano per iniziare questo cammino nel migliore dei modi.
Servono il calore, la voce e la passione del nostro pubblico per spingere da subito la squadra verso il primo successo stagionale. Riempiamo gli spalti del “Guariglia”!
📌 I DETTAGLI DEL MATCH:
⚽ Gara: U.S. Agropoli 1921 🆚 Centro Storico Salerno
🏆 Competizione: Coppa Italia (Gara d’andata)
📅 Data: Domenica 6 Settembre
⏰ Ora: 15:30
📍 Luogo: Stadio “R. Guariglia” – Agropoli
Indossate i nostri colori e venite a sostenere i ragazzi. Tutti allo stadio! 💪🔵⚪
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