L’AGROPOLI ESORDISCE IN COPPA ITALIA AL GUARIGLIA ARRIVA IL CENTRO STORICO

🔥 ESORDIO STAGIONALE AL “GUARIGLIA”: SI PARTE CON LA COPPA! 🔥

Ci siamo: domenica prende ufficialmente il via la nostra stagione con il primo impegno ufficiale di Coppa Italia! 🏆

La società ha fatto sforzi enormi per allestire una rosa fortissima, pronta a regalare grandi soddisfazioni. Ora tocca a tutti noi fare la nostra parte e dare ai ragazzi il benvenuto che meritano per iniziare questo cammino nel migliore dei modi.

Servono il calore, la voce e la passione del nostro pubblico per spingere da subito la squadra verso il primo successo stagionale. Riempiamo gli spalti del “Guariglia”!

📌 I DETTAGLI DEL MATCH:

⚽ Gara: U.S. Agropoli 1921 🆚 Centro Storico Salerno

🏆 Competizione: Coppa Italia (Gara d’andata)

📅 Data: Domenica 6 Settembre

⏰ Ora: 15:30

📍 Luogo: Stadio “R. Guariglia” – Agropoli

Indossate i nostri colori e venite a sostenere i ragazzi. Tutti allo stadio! 💪🔵⚪

USAgropoli #CoppaItalia #PrimaPartita #StadioGuariglia #Agropoli #ForzaAgropoli #TuttiAlloStadio

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…