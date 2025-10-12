L’AGROPOLI FATICA E PAREGGIA CON L’ATLETICO PAGANI GLI UNDER SONO SCARSI

Finisce senza vincitori né vinti il big match di giornata tra Atletico Pagani e Us Agropoli. Al termine dei novanta minuti, il tabellino segna 0-0. Per i “delfini” un punto prezioso conquistato sul campo della capolista. Una premessa va subito fatta, l’Agropoli gioca con gli under scarsi almeno i tre visti a Cava dei Tirreni, hanno fatto la differenza in negativo e non sono, al momento, idonei. La squadra è forte e si vede ma Gianmarco Tedesco e Maiese non possono giocare a centrocampo, sono limitati, fuori luogo e fuori ruolo. Questo ha penalizzato la squadra per tutta la gara. I delfini erano più forti sulla carta, gli over cilentani sono di gran lunga i più forti del campionato, tutti bravi e all’altezza. I centrali difensivi sono da serie D, in attacco Rabbeni, Vitelli e Capozzoli sono strepitosi, Tedesco e Maiese sono top, con questi giocatori bisogna vincere a mani bassi il campionato. Gli under sono marchette e non va bene, in questo modo si condiziona l’intera stagione. Al più presto bisogna cambiare passo e scelte.

Il primo tempo

L’avvio è di marca locale: dopo pochi minuti Bonfiglio impegna Lesta con una conclusione insidiosa, poi, sugli sviluppi di un corner al 5’, lo stesso Bonfiglio non sfrutta un’ottima chance da distanza ravvicinata, mandando la palla di poco a lato.

L’Agropoli reagisce al 13’ con Capozzoli, il cui tiro viene neutralizzato dal portiere di casa. Al 19’ è Vitelli a sfiorare il vantaggio, ma la sua conclusione centrale viene controllata senza problemi.

Con il passare dei minuti il gioco si fa più spezzettato, complice qualche intervento duro da entrambe le parti. L’ultima emozione della prima frazione arriva con Landini, che dalla distanza colpisce una clamorosa traversa interna: la sfera danza sulla linea di porta prima di finire tra le braccia di Lesta. Si va così al riposo sullo 0-0.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con ritmi più bassi. Al 61’ l’Atletico Pagani va vicino al gol con Starita, che da ottima posizione centra la traversa.

Al 69’ è l’Agropoli a rendersi pericoloso: Rabbeni svetta di testa, ma la palla termina di poco fuori.

Nel finale le due squadre si annullano a vicenda e non arrivano altre occasioni degne di nota.

Il match si chiude dunque sullo 0-0: un risultato che permette all’Atletico Pagani di restare in vetta, mentre l’Us Agropoli mantiene il contatto con le prime posizioni della classifica.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...