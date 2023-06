L’AGROPOLI IN FINALE LA CITTA’ IN PRIMO PIANO

E’ la terza finale in 5 anni. Le altre due le ha perse con Castrovillari e Brindisi ma in entrambi i casi il Guariglia in casa si è riempito a dismisura. Per la gara di andata in programma domenica 11 giugno a Gallipoli i delfini avranno un ampio seguito di pubblico come in Molise a Isernia. In vari punti della città i sostenitori hanno appeso gli striscioni per incitare la città a seguire in tutti i modi i delfini che hanno la possibilità di andare in serie d dalla porta principale. Il Gallipoli è una buona squadra, ha vinto il campionato in Puglia e da prima ha dovuto affrontare un mini torneo a tre con Bisceglie e Manfredonia ed ha perso con entrambe quindi ha dovuto disputare la semifinale nazionale con il Matera vincendo entrambe le partite e ora affronta l’Agropoli nella doppia sfida.

Il Gallipoli negli ultimi anni ha disputato anche la serie B e da quelle parti sono passati fior fiori di grandi personaggi su tutti il Principe Giannini con il quale raggiunse storicamente la serie b nel campionato 2008 2009. Poi tra retrocessioni e fallimenti è stato difficile riorganizzarsi e ora punta a tornare nella categoria principe dei dilettanti. L’ostacolo si chiama Agropoli. I leccesi fanno il 3-5-2 proprio come l’Agropoli nei play off.

Ingresso Locali- Tribuna € 10

Ridotto € 5 (Donne e Under 16)

Ingresso Gratuito Under 11

Curva Sud Prezzo unico € 5

Ingresso gratuito Under 11

SETTORE OSPITI – PREZZO UNICO € 10

Ingresso gratuito Under 11

AVVISO PER LA TIFOSERIA OSPITE – I BIGLIETTI A DISPOSIZIONE SARANNO 800, PARI ALLA CAPIENZA MASSIMA CONSENTITA DAL SETTORE.

