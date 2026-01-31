L’AGROPOLI INGAGGIA IL TERZINO SINISTRO CLASSE 2006 ANTONIO CORVINO

L’Agropoli comunica di aver perfezionato l’ingaggio del calciatore Antonio Corvino, difensore classe 2006. Terzino sinistro duttile e affidabile, Corvino è un profilo interessante dal punto di vista tecnico, capace di abbinare qualità e personalità a una spiccata aggressività sull’uomo. Il giovane difensore arriva da esperienze già significative: nella scorsa stagione ha militato con l’Ischia in Serie D fino al mese di dicembre, per poi proseguire il campionato di Eccellenza con Castel Volturno e Costa d’Amalfi.

