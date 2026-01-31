2 Febbraio 2026

L’AGROPOLI INGAGGIA IL TERZINO SINISTRO CLASSE 2006 ANTONIO CORVINO

admin 31 Gennaio 2026

L’Agropoli comunica di aver perfezionato l’ingaggio del calciatore Antonio Corvino, difensore classe 2006. Terzino sinistro duttile e affidabile, Corvino è un profilo interessante dal punto di vista tecnico, capace di abbinare qualità e personalità a una spiccata aggressività sull’uomo. Il giovane difensore arriva da esperienze già significative: nella scorsa stagione ha militato con l’Ischia in Serie D fino al mese di dicembre, per poi proseguire il campionato di Eccellenza con Castel Volturno e Costa d’Amalfi.

