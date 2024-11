L’AGROPOLI NE FA 5 CONTRO L’AUDAX CERVINARA

Un Agropoli semplicemente perfetto quello che ha vinto e dominato contro le riserve e i giocatori scontenti dell’Audax Cervinara che ieri non si sono allenati perchè lamentano gli stipendi tanto è veroc che il tecnico Nocerino ha dovuto rinunciare alla coppia di difensori centrali i quali non hanno voluto giocare. Questo però non deve togliere meriti all’Agropoli la quale sin dalle prime battute ha dimostrato di voler far sua tutta la posta in palio sciorinando una partita maiuscola sotto tutti i punti vista. Ramacciotti apre le marcature per l’Agropoli con un colpo di testa, replica Margiotta su rigore. Poi è Di Pasquale ha firmare il goal del 3-0 grazie ad una sgroppata sulla destra con un bellissimo diagonale. Poi i delfini rimangono in 10, viene espulso per somma di ammonizione Gaudino ma questo non cambia l’inerzia della partita. nella ripresa l’Agropoli passa dal 3-5-2 al 4-3-2 ma i delfini con Owusu e Ferraioli e lo special guest di Giordano dominano comunque. Chietti mette entro il quarto goal e poi gli ospiti rimangono anche loro a 10 per l’espulsione di Garofalo. Quasi allo scadere arriva anche il quinto goal di Ferraioli. Un risultato che consente all’Agropoli di fare un bel passo avanti in classifica. Sergio Vessicchio

LE PAGELLE

Grieco 6,5

mai impegnato per tutto l’arco della gara, ha fatto l’ordinaria amministrazione.

Ramacciotti 7 ha avuto il merito di sbloccare il risultato, ha colpito una traversa, poi un’ottima partita.

Gaudino S.V si è fatto espellere e fino a quel momento era stato comunque all’altezza, quando è uscito era il 42′

Ferraiolo 7 Ha giocato, come al solito un’ottima gara anche quando la squadra è rimasta in 10 e nel cambio modulo.

Margiotta 7 in goal su rigore poi tanta profondità e tanta disponibilità alla squadra.(40′ Tshomba s.v ),

Giordano 7 Ha giocato benissimo in special modo quando c’è stato da fare gli straordiari con la squadra in 10, questo giocatore è fondamentale per la squadra. (22’st Chiumiento S.V),

Tonelli 5 è il più scarso della squadra ma in questa partita quanto meno si è arrangiato perché gli avversari erano poca cosa. (37’st Battipaglia S.V)

Di Pasquale 7 Bella la sua partita, bellissimo il goal e questa volta le sue sgroppate hanno prese piede sempre di più, sta migliorando.

Owusu 7 il migliore in campo, ha cucito il gioco, ha dettato i ritmi e si è fatto in due fino a quando la squadra era in superiorità numerica. Molto elegante.(45’st Franco),

Chietti 7 Sempre sul pezzo questo giocatore è un’arma in più per la squadra. (29’st Giannini S.V),

Cusanno 6,5 la sua gara è stata perfetta nei compiti assegnati dalla panchina ma non solo.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...