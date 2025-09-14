L’AGROPOLI NON VA OLTRE IL PAREGGIO LA PROMOZIONE È DURA

Doveva essere il giorno del riscatto, invece si è trasformato in una mezza delusione. L’Agropoli esordisce nel campionato di Promozione con un pareggio in casa del Victoria Marra (1-1), conquistando sì il primo punto stagionale, ma lasciando dietro di sé più interrogativi che certezze. Dopo il vantaggio firmato da Rabbeni, i delfini hanno progressivamente arretrato il baricentro, finendo per concedere il ritorno degli avversari. Alla fine il pari appare persino un risultato accettabile, viste le occasioni create dai padroni di casa nel finale.

I biancoazzurri hanno approcciato l’incontro con qualche errore di troppo in costruzione, subendo l’iniziativa del Victoria Marra. Col passare dei minuti, però, la maggiore qualità tecnica dell’Agropoli ha trovato sbocchi: al 36’ Tedesco ha impegnato Del Prete, e sulla respinta Rabbeni ha siglato l’1-0. Una rete che sembrava poter indirizzare la partita.

Galvanizzati, i delfini hanno provato a chiudere il match, ma nel finale di tempo il Victoria Marra ha reagito con decisione, costringendo Stasi a una parata miracolosa su Pepe. L’intervallo è arrivato con l’Agropoli avanti, ma già in sofferenza.

Nella seconda frazione la squadra di Turco ha abbassato troppo i ritmi e il baricentro, subendo il pressing avversario. Banco ha sprecato una chance clamorosa al 66’, ma al 78’ ha trovato il gol del pari, ribadendo in rete una respinta di Stasi.

Da lì in avanti i biancoazzurri hanno rischiato grosso: solo un salvataggio sulla linea di Lanzaniello ha evitato il sorpasso. Nel finale ci ha provato Tedesco con qualche iniziativa personale, ma Del Prete ha chiuso la porta e negato un successo che sarebbe stato comunque sofferto.

Al netto del risultato, resta la sensazione di un’occasione sprecata.

