L’AGROPOLI OGGI A BUCCINO PER SUPERARE LA CRISI

Due sconfitte consecutive do 13 risultati utili consecutivi costituiscono, senza ombra di dubbio, una mini crisi dalla quale l’Agropoli deve riprendersi. A Sarno il pesante 4-0 aveva acceso la spia pericolosa anche se la squadra per un buona ora aveva giocato bene fallendo il goal del pareggio poi il crollo, in casa con il Giffoni sei casali è stata la conferma. oggi a Buccino campo difficile contro una squadra il Volcei anche impegnata per unposto neil play off. Il Buccino viene dalla vittoria sul campo del Solofra.

