Questa è la terz’ulultima giornata poi ne mancheranno solo 2 alla fine del campionatol L’Agropoli è impegnata oggi pomeriggio alle 16.00 sul campo dell’Apice. Vincere per sperare in un difficilissimo raggiungimento della zona play off forse raggiungibile solo teoricamente.

