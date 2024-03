La squadra della costiera amalfitana ha il presidente di Agropoli Nicola Savino e il direttore generale di Agropoli Gianfranco Forte, i costierini puntano al secondo posto in classifica per cui cercheranno la vittoria ad ogni costa, l’Agropoli a sua volta cerca punti per entrare nella zona play off. Sono favoriti i padroni di casa. La gara inizia alle 15.00

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...