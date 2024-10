L’Agropoli dopo la vittoria in extremis di domenica scorsa gioca sul difficilissimo campo del Castel San Giorgio squadra in passato allenata da Rosario Cervinara oggi direttore tecnico dell’Agropoli. I delfini devon fare una grandissima partita per cambiare il pronostico della vigilia.

