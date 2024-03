L’AGROPOLI PAREGGIA IN COSTIERA PUO’ SPERARE NEI PLAY OFF 0-0

Finisce 0-0 la partita tra l’Agropoli e il Costa d’Amalfi. La gara a tratti anche molto bella è stata equilibrata con i padroni di casa che hanno comunque fatto la gara ma con i delfini che hanno tenuto il campo benissimo. Il San Martino solitamente ostico per i cilentani pericolosi a fine primo tempo con Corrado ma ad inizio ripreso i locali con Caruso colpiscono il palo, ancora un paio di occasione per i costierini nella ripresa ma il risultato finale rispecchia pienamente l’andamento della gara. In piena zona Play off la squadra del presidente Savino mentre per l’Agropoli ci vuole una serie importanti di risultati per centrare l’obiettivo dei play off mantenendo i 9 punti di distacco con la seconda in classifica. Domenica c’è la Scafatese.

