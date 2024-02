SOLO UN PARI PER L’AGROPOLI A FAIANO 1-1

Nell’incontro valevole per le ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza Girone B, l’incontro tra Us Agropoli e il fanalino di coda Faiano termina 1-1.L’incontro inizia subito in salita per i delfini che subiscono goal al 3’ sugli sviluppi di calcio piazzato, svetta di testa Barretta che deposita in rete il vantaggio per la squadra di casa.

L’Agropoli fatica a imbastire azioni pericolose in avanti e il Faiano contiene bene, provando a ripartire, a metà della prima frazione di gara Corado ha l’occasione per rimettere in parità l’incontro ma il suo tiro termina di poco a lato. Il primo tempo si conclude sul risultato di una 1 a 0.Nella ripresa il Faiano rientra in campo aggressivo e va vicino al raddoppio prima con Strianese e poi ancora con De Martino, l’Agropoli effettua un paio di cambi ed inizia ad attaccare con più decisione, il pareggio arriva al 74’ grazie ad un autogoal di De Martino, che devia in rete un cross dalla tre quarti.Ristabilita la parità l’Agropoli spinge alla ricerca del vantaggio, Rimoli con un rigore in movimento, calcia a botta sicura, ma il suo tiro debole termina tra le braccia del portiere.L’Agropoli continua il suo forcing offensivo, Rabbeni lanciato da Onesto temporeggia troppo e perde il tempo per battere a rete. Nei minuti finali l’Agropoli rimane in dieci per l’espulsione di Onesto e il Faiano prova ad approfittarne con Grieco ma Romano è bravo ad opporsi.Termina 1-1 l’incontro con l’Agropoli che perde l’occasione per dare continuità ai propri risultati e provare ad accorciare in zona play-off. Alessandro Pippa

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...