L’AGROPOLI PARLA ARGENTINO 0-3

L’Agropoli non si ferma e firma un altro successo convincente nel campionato di Promozione, superando per tre reti a zero un combattivo Bellizzi. La formazione cilentana, scesa in campo con grande determinazione, ha confermato la propria superiorità territoriale attraverso una prestazione di spessore, caratterizzata da una solida tenuta difensiva e da una manovra offensiva prolifica che ha chiuso virtualmente la pratica già nel corso della seconda frazione.



La prima frazione di gioco ha visto gli ospiti erigere un muro difensivo difficile da scardinare, concedendo pochissimi varchi alla pressione dei delfini. Nonostante la resistenza iniziale della retroguardia giallo-blu, i padroni di casa hanno mantenuto costantemente il controllo del possesso palla. La pressione costante ha trovato il meritevole premio al quarto d’ora: dopo un legno colpito da Fernandez, è stato Canavese a sfruttare al meglio un invitante suggerimento dalla corsia destra firmato da De Sio, deviando la sfera in rete per il vantaggio locale.



Gli uomini in maglia biancazzurro hanno continuato a premere sull’acceleratore alla ricerca del raddoppio, sfiorandolo prima con Tedesco, il cui tap-in ravvicinato è stato respinto da Russo, e mantenendo alta la concentrazione anche quando il Bellizzi ha provato a farsi vedere dalle parti di Zarra, chiamato a un pregevole intervento al trentaquattresimo sulla conclusione insidiosa di Monaco. Un tentativo di Arario, deviato in corner, ha archiviato la prima frazione sul vantaggio minimo.

Al rientro dagli spogliatoi, l’undici di casa ha alzato ulteriormente il baricentro e il ritmo delle giocate. Dopo un nuovo affondo di Fernandez, al dodicesimo minuto è toccato a Trezza sfiorare la marcatura con un incornata precisa diretta verso l’angolo basso, sventata provvidenzialmente in angolo dall’estremo difensore ospite. Il forcing offensivo ha trovato il meritato coronamento al diciassettesimo: sugli sviluppi di un corner conquistato con caparbietà da Arario, il neoentrato Capozzoli ha impattato la sfera trovando il punto del due a zero.

Con il doppio margine di sicurezza, i locali hanno gestito i ritmi della contesa con scioltezza e lucidità, trovando pochi minuti più tardi la terza marcatura di giornata grazie a Rabbeni, lesto a chiudere i giochi. Un successo rotondo che premia la qualità della manovra e permette ai delfini di proseguire con fiducia il proprio cammino in campionato.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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