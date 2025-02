I delfini perdono ancora e sono in piena zona play out. Il goal dei padroni di casa, in 10 per quasi tutto l’incontro, è arrivato a fine primo tempo ad opera di Sanginario. Ora per i delfini si apre un finale di campionato molto difficile

